TEMOIGNAGE. “On a eu énormément de chance” confie le père d'un enfant atteint de la maladie de Kawasaki

125 cas en France depuis début mars Santé publique France parle de "syndrome inflammatoire sévère chez l’enfant avec atteinte cardiaque". Alerté fin avril par des pédiatres d'Île-de-France, l'organisme pointe des "tableaux cliniques atypiques" qui "paraissant correspondre à un syndrome post-infectieux COVID-19". Ces "symptômes faisaient penser à ceux de la maladie de Kawasaki, mais avec une note inflammatoire et myocardique beaucoup plus marquée". Au total, 125 "cas pédiatriques de myocardite avec état de choc cardiogénique", ont été recensés en France entre le 1er mars et le 12 mai: 73 en Île-de-France, 12 dans le Grand-Est, 11 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 9 en Auvergne-Rhône-Alpes, 5 en Pays de la Loire, 4 en Normandie et donc 3 en Bourgogne-Franche-Comté (ainsi qu'en Nouvelle-Aquitaine). Un seul enfant est décédé, comme l'ont annoncé les autorités sanitaires le vendredi 15 mai à Marseille.

L'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a révélé ce vendredi 15 mai que trois enfants de la région avaient été hospitalisés avec des symptômes du syndrome de Kawasaki. A Marseille, un premier enfant est décédé cette semaine des suites de cette maladie, dont les liens avec le Covid-19 sont encore flous.Décrite comme rarissime, la maladie de Kawasaki a touché un jeune Bourguignon en fin d'année dernière.Son père, Benjamin, a accepté de nous raconter comment, après plusieurs jours d'interrogation face à une fièvre récurrente, son fils a été hospitalisé., chez mes parents près de Besançon, se souvient Benjamin.En plus de la fièvre, le corps du garçon se couvre de plaques rouges. La famille appelle alors SOS Médecins:Le problème, c'est que la fièvre ne descend jamais durablement:De retour en Côte d'Or, chez eux, à une vingtaine de kilomètres au nord de Dijon, les parents recontactent SOS Médecins, puis réussissent à emmener l'enfant chez leur généraliste., affirme Benjamin.Aux urgences du CHU de Dijon, le garçon et ses parents sont pris en charge rapidement.Tout de suite, les parents se sentent rassurés par l'équipe soignante:poursuit Benjamin.Une fois le diagnostic confirmé, le garçon est rapidement transféré en réanimation, se souvient Benjamin, lui même donneur de sang.A l'issue de la 2e injection, la fièvre baisse enfin. Mais le garçon n'est pas sur pied pour autant., détaille son père. Un traitement spécifique est alors donné, avec une surveillance continue du coeur.Au total, le garçon est hospitalisé dix jours, puis il reste deux semaines de plus en convalescence à la maison., affirme Benjamin.Aujourd'hui, le fils de Benjamin va bien. Deux fois par jour, il doit prendre un médicament pour éviter les complications cardiaques. Il verra aussi un spécialiste, tous les ans, jusqu'à ses dix ans.Pour ne pas sursolliciter son coeur, il a dû arrêter le judo. Mais il devrait retrouver les tatamis à la rentrée prochaine, pour des combats bien plus joyeux que celui qu'il a mené cet hiver à l'hôpital.