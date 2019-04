VOS IMAGES. La neige fait un retour remarqué dans le Haut-Doubs et Haut-Jura

Vos images de la neige ce dimanche en Franche-Comté

À la saint Vital, pluie et gel font tout le mal. Il neige même depuis la nuit dernière sur les reliefs.Météo France prévoit ce dimanche de la neige vers 700 à 900 m sur les Vosges et le Jura, 1.000 à 1.200 m sur les Alpes du Nord.Au réveil le Haut-Doubs et Haut-Jura ont remis son manteau blanc comme en témoignent ces quelques images.Selon les prévisions de Météo Franc-Comtoise, les averses de neige vont remonter en altitude au fil des heures. Les derniers flocons de la soirée et nuit descendront jusqu'à 800m. Lundi au réveil, on pourrait avoir 2-3cm de neige à 900 m, 5-7 cm à 1000-1100 m et jusqu'à 15 cm au dessus de 1300 m d'altitude. Pas vraiment le printemps que l'on rêve à quelques jours du premier mai et de son muguet parfumé.