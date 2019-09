Accident mortel à Sens : un jeune renversé par un policier alcoolisé

Les faits ont eu lieu vers 21h vendredi 13 septembre 2019. Un jeune homme de 16 ans qui circulait en scooter a été percuté par une voiture à Sens, dans l'Yonne. Il a été mortellement blessé.



La voiture était conduite par un gardien de la paix âgé d'une trentaine d'années, affecté à l'école de police de Sens. Il n'était pas en service et utilisait son véhicule personnel lorsque l'accident a eu lieu.



La victime roulait à scooter sur une avenue de la ville quand le policier, arrivant en sens inverse, l'a percuté en voulant tourner à gauche. "Il ne l'a semble-t-il pas vu, il n'a pas respecté la priorité à droite et le scooter s'est encastré dans la voiture", précise-t-on au parquet d'Auxerre.

Un témoin entendu Le conducteur de la voiture dépassait la limite légale d'alcoolémie, selon les tests qui ont été réalisés. Son taux a été mesuré à 0,56 mg d'alcool par litre d'air expiré, là où la limite légale est de 0,25 mg/L. Il a été aussitôt placé en garde à vue. En raison de la profession du gardé à vue, la police a été dessaisie de l'enquête. Les investigations ont été confiées à la gendarmerie de Sens.



Selon nos informations, la victime était accompagnée par un ami sur un autre scooter qui a vu l’accident. Il a été entendu ce samedi matin. Le corps du jeune homme tué dans l’accident devrait être autopsié. Sa famille va être auditionnée cet après-midi.



Sur les lieux de l’accident, des gendarmes continuaient en début d’après-midi leurs investigations et procédaient à des relevés. Des proches de la victime ont déposé une gerbe de fleurs près du lieu de l'accident. Toujours selon une source proche de l’enquête, au vu des circonstances aggravantes et de l’alcoolémie constatée, le mis en cause devrait être déféré.