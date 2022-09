Marie-Louise Fort, maire de Sens, est décédée

Marie-Louise Fort, maire (Les Républicains) de Sens pendant près de 15 ans, est décédée dans la nuit de vendredi 23 à samedi 24 septembre.

C'est une figure emblématique de la droite dans l'Yonne qui s'est éteinte. Marie-Louise Fort, maire LR de Sens, est décédée à 71 ans dans la nuit du 23 au 24 septembre, a-t-on appris auprès du conseil municipal de la ville.

"C’est avec une infinie tristesse que le conseil municipal et le conseil d’Agglomération du Grand Sénonais ont appris ce matin le décès brutal de Marie-Louise Fort", écrivent les élus dans un communiqué. "Les premières pensées des élus et collaborateurs vont à son mari, ses enfants, ses petits-enfants, ses proches."

Notre collectivité perd une femme de courage engagée, intègre, dévouée, profondément attachée à son territoire, proche de ses habitants auxquels elle a consacré la majeure partie de sa vie. Le conseil municipal de Sens

Pour rappel, Marie-Louise Fort est élue une première fois maire de Sens en mars 2001. Un poste qu'elle occupera jusqu'à sa défaite au second tour des municipales de 2008 face à Daniel Paris, candidat du Parti radical de gauche. À la même époque, elle investi l'Assemblée nationale où elle représentera la troisième circonscription de l'Yonne pendant dix ans. Finalement, elle réinvestit la mairie de Sens en 2014, et ne le quittera plus.

