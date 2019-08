Le député LREM Mustapha Laabid condamné à 6 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité

Des frais de près de 22 000€

Le député LREM rennais Mustapha Laabid, a étéIl a été reconnu de détournement de fond public à son profit à hauteur de 21545 euros avec intention frauduleuse. Il est juste relaxé pour des frais d'essence de 385 euros.Mustapha Laabid avait comparu le 3 juin dernier,, "Collectif Intermède", dont il était président avant son élection en juin 2017.Selon le parquet de Rennes,(pour plus de 15 000 €), des achats divers dans des commerces (magasins de sport, de bricolage, de vêtements) ou encore des paiements de téléphonie, d'hôtels et d'amendes. 21 930€ sur 96 000€ de subventions publiques versées par la ville de Rennes et différents ministères. L'enquête avait été menée par la Direction Interrégionale de Police Judiciaire de Rennes.Lors du procès, la sérénité affichée par le député au début du procès avait été mise à mal."Peut-on accepter ces manquements réitérés comme des erreurs ?" avait questionné le procureur de la République, pour qui, la somme des faits permettaient de penser qu'ils étaient volontaires.Mustapha Laabid qui s'était présenté le 3 juin au tribunal accompagné de la porte-parole de la République en Marche, Carole Gandon, et du député LREM d'Ille-et-Vilaine, Florian Bachelier, n'était pas présent ce mardi pour le rendu du jugement ... ni même ses soutiens.