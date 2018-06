Landerneau (29) : trafic SNCF stoppé, une voiture tombée sur la voie, le conducteur est mort

Il était 16h30 ce vendredi soir, lorsque pour une raison encore indéterminée, une voiture a traversé une rue à Landerneau, dans le Finistère, pour enfoncer un grillage et tomber dix mètres plus bas, sur la voie SNCF. Un accident qui s'est produit au niveau de la rue Roger Salengro.Le TGV Brest-Paris qui arrivait a percuté la voiture, un choc très violent. Le véhicule, dont le conducteur est décédé, a été totalement écrasé. Les 220 passagers sont indemnes, mais toujours bloqués dans le train. Le trafic SNCF entre Brest et Rennes est stoppé. Des solutions sont actuellement recherchées pour acheminer les voyageurs.