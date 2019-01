Gare de Rennes : un train de fret roule sur un homme allongé sur la voie

C'est à 3h30 que les pompiers ont été alertés pour un homme percuté par un train en gare de Rennes. Quelques minutes plus tôt, un train de marchandises venait de rouler sur un homme, un habitant de Jersey de 52 ans.



L'homme était allongé sur la voie au moment du choc. Il était visiblemment alcoolisé selon la police. Le conducteur de train a freiné mais n'a pu stopper son train. La SNCF ne comprend pas comment l'homme a pu se retrouver sur les voies, la gare étant fermée la nuit avec la présence d'agents de sécurité.



La victime a eu une cheville sectionnée et est grièvement blessée à la tête et à l'abdomen. Elle a été transportée en urgence absolue au CHU Pontchaillou.