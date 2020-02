[EN IMAGES] Gilets jaunes à Rennes : une manifestation marquée par des heurts avec les forces de l'ordre

Le déroulé de la manifestation :

Interpellation lors de la manifestation des Gilets jaunes

Les forces de l'ordre procèdent à une interpellation lors de la manifestation des Gilets jaunes au carrefour du boulevard de la Liberté et de l'avenue Janvier

#Acte66 à #Rennes sur les quais de la Vilaine, tensions entre les forces de l'ordre et les 500 pers environ en manifestation interdite. @france3Bretagne pic.twitter.com/kpzXyQH3og — Myriam Thiébaut (@mymthiebaut) February 15, 2020

Charge de la police suivi d'affrontements avec les manifestants à Rennes, une personne blessé à la tete est pris en charge par les street-médics #Acte66 #Rennes #reformesdesretraites #GiletsJaunes pic.twitter.com/9yTyuX5QiC — TheoPrn (@Theop_rn) February 15, 2020

Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour empêcher les manifestants d'accéder à certains secteurs de la ville historique / © France Télévisions - S. Breton

Environ 200 personnes rassemblées place de la République à #Rennes

Une petite partie porte un gilet jaune

#GiletsJaunes #Acte66. pic.twitter.com/adh0nRlamC — France 3 Bretagne (@france3Bretagne) February 15, 2020

Le message des Gilets jaune pour ce 66e acte à Rennes / © France Télévisions - B. Van Wassenhove

Manifestation des Gilets jaunes à Rennes pour un acte 66 / © France Télévisions - S. Breton

Les forces de l’ordre étaient présentes en force aux abords de la place de la mairie de #Rennes qui devait être le lieu de RDV pour la manifestation des #GiletsJaunes #Acte66 pic.twitter.com/hrO4I9BfN4 — France 3 Bretagne (@france3Bretagne) February 15, 2020

Même si la majorité d'entre eux ne portait pas le gilet jaune, les Gilets jaunes présents dans le cortège de ce 15 février ont toujours les mêmes revendications alors que se jouait ce samedi l'acte 66 de la mobilisation.. L'hélicoptère de la gendarmerie tourne toujours au-dessus du centre historique. Plusieurs dizaines de manifestants sont revenus vers la place de la République et la rue d'Orléans, d'autres sont du côté de la place Saint-Anne. Les heurts entre manifestants et forces de l'ordre se sont poursuivis.une interpellation a eu lieu au carrefour de l'avenue Janvier et du boulevard de la Liberté.les forces de l'ordre font usage de canons à eau et de lacrymogènes pour repousser les manifestants.les faces à faces entre des individus cagoulés en tête de cortège et les forces de l'ordre sont tendus.après un aller et retour sur le quai Emile Zola, les manifestants se sont affrontés avec les gendarmes mobiles près de l'hôtel Pasteur.les manifestants, de plus en plus nombreux, veulent s'approcher de la place de la mairie.près de 300 personnes sont rassemblées place de la République à Rennes. Peu portent des gilets jaunes.alors que l'appel lancé sur les réseaux sociaux appelait à se retrouver place de la mairie à Rennes, les forces de l'ordre avaient pris position aux abords de la place de l'hôtel de ville.N'ayant pas été déclarée, la manifestation avait été interdite dans le centre-ville par la préfecture.