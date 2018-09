Un prêtre breton offre au pape un T-shirt “Mafia Bretonne”

Le post Instagram du prêtre breton lorsqu'il a offert le T-shirt "Mafia Bretonne" au souverain pontife / © Capture Instagram @Guilloteljeanluc

La réaction du pape

"Oui, oui. Je me souviens bien." a répondu le Saint-Père.

"Je lui ai dit qu'on l'attendait en France" ajoute le curé breton et là, le pape a précisé "Oui. Il faut que je vienne".

Une allusion au jeux de mot d'Emmanuel Macron

Quand Macron présente Le Drian au Pape: "Les Bretons sont un peu comme la Mafia en France"

La scène s'est déroulée le mercredi 29 août, à la fin d'une audience générale où le pape saluait 150 personnes présentes. "J'avais écrit depuis longtemps au Vatican pour savoir s'il était possible d'assister à l'une de ces audiences, à l'occasion de mes 25 ans d'ordination" explique Jean-Luc Guillotel, curé de Saint-Méen-Le-Grand en Ille-et-Vilaine. "J'avais reçu une réponse positive en juin et je m'y suis rendu en famille la semaine dernière".et je l'ai emmené avec moi à Rome"."Avant l'audience,Il m'a donné l'autorisation de le présenter au pape" ajoute le prêtre.A la fin de l'audience, "ma mère lui a offert une boite de galettes bretonnes et moi je lui ai présenté le T-shirt. Je lui ai demandé si il voyait à quoi cela faisait référence". Il a souri et a dit en Français :La photo a été immortalisée par l'un des photographes officiels du Vatican.L'expression "Mafia bretonne" fait allusion à la phrase d'Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec le souverain pontife au Vatican fin juin. Le président français, alors accompagné de Jean-Yves Le Drian, avait présenté ainsi son ministre au Pape François:Depuis la sortie d'Emmanuel Macron, les réactions de Bretons ont fusé sur les réseaux sociaux et l'expression "Mafia bretonne" reprise à toutes les sauces.