SNCF : trafic interrompu deux heures en gare de Rennes suite à une panne électrique

Prévoyez au moins 1h50 de retard. Depuis 19h35 le trafic est interrompu au départ et à l'arrivée à Rennes. Il s'agit d'un défaut d'alimentation électrique survenu dans cette gare et qui nécessite l'intervention de nos équipes sur place. — SNCF (@SNCF) 12 janvier 2018

Pas de train au départ et à l'arrivée de la gare de Rennes ce vendredi soir durant deux heures. Vers 19h30, le trafic a été interrompu.Sur twitter, la SNCF a explique qu'il s'agissait d'un défaut d'alimentation électrique survenu à la gare de Rennes. Elle engageait les voyageurs à être patients.

Un problème électrique sur une caténaire

A l'origine de la coupure de l'alimentation électrique du réseau SNCF en gare de Rennes, un "flash électrique", repéré sur une caténaire au niveau d'un TGV à quai.

Bonsoir, un incident de caténaire est en cours à la gare de Rennes, raison pour laquelle l’électricité est coupée — TER Bretagne (@TERBretagne) January 12, 2018



"Vu que l'on a des courants de 25 000 volts, il y a des procédures précises qui nécessitent que des équipes spécialisées viennent isoler la partie en défaut avant de relancer l'alimentation électrique" explique un cadre de la SNCF.



4 TER et 4 TGV ont été impactés par la panne, soit environ 1 200 passagers, selon la SNCF. Une passagère d'un TER venant de Quimper nous a expliqué que leur train était bloqué à 200 mètres de la gare et qu'ils s'étaient retrouvés dans le noir, "afin d'économiser les batteries nécessaires pour regagner la gare dès que possible" selon les informations qu'ils avaient reçues.



Le trafic a repris progressivement à partir de 21h15.



Cette panne intervient quelques jours après la convocation du président de la SNCF, Guillaume Pépy, par la ministre des transports Elisabeth Borne, après plusieurs pannes où des dizaines de milliers de voyageurs avaient été bloqués.