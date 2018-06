Saint-Malo : glisser sur une planche tractée par un cheval, ils l'ont testé et filmé !

Un coup de pouce venu du ciel !

Un emballement qu'ils n'attendaient pas

Hippowake à Rothéneuf

HIPPOWAKE SESSION Du Wakeboard tracté par un cheval dans le HAVRE DE ROTHÉNEUF - SAINT MALO, FR Lucien le Noan (images), Lisa Chabert, Nicolas Ourselin et Morgane Boudard

Ils sont quatre Malouins, quatre copains-copines du même âge, une cavalière professionnelle, deux wakeboarders et un vidéaste. Lucien, Nicolas, Morgane et Lisa. Et ils ont eu envie de combiner leur différentes pratiques. Alors à la fin du mois d'avril, par une belle soirée de printemps, les conditions étaient idéales et ils se sont retrouvés au Havre de Rothéneuf, à Saint-Malo. Un espace propice, avec un cadre magnifique pour les images, une très grande plage et une eau peu profonde, bien adaptée pour la course du cheval. "Un sport plus facile que le wakeboard, explique Lucien, pour la sortie de l'eau, mais très physique en raison des à-coups du cheval !"Et alors qu'ils étaient en train de filmer, ce sport un peu extraordinaire, qu'ils ont dénommé HippoWake, ils ont aperçu un drone dans le ciel au-dessus d'eux. Belle surprise ! Ils ont alors inscrit leur numéro de portable en grand sur le sable, raconte Lucien, afin que le pilote du drone puisse les joindre. Ce qu'il n'a pas manqué de faire. Les quatre compères ont ainsi pu récupérer les images prises du ciel. Ensuite ils ont pu les monter avec leurs propres images, filmées au sol. Et le résultat était au bout, cette très jolie vidéo !Le montage réalisé, Lucien, le réalisateur a posté le film sur Facebook, ce dimanche. Et depuis, le post a été partagé et repartagé. Les villes de Saint-Malo et Cancale l'ont reçu et diffusé. La presse en a parlé et il a été diffusé sur des chaînes de télévision, RMC Découvert ou LCI. Toutes plates-formes confondues, le film aurait réuni pour le moment près de 50 000 vues. Des retombées qu'ils n'attendaient pas réellement, mais qui leur fait très très plaisir !