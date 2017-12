Lorient : un mort dans la collision entre un TER et une voiture

Evacuation in progress pic.twitter.com/5nH216KDoy — Ronan Le Flécher (@BreizhWeCan) December 26, 2017

"Voiture incarcérée à l'avant droit du train"

La collision s’est produite au niveau du passage à niveau à la limite de Quéven et de #Lorient pic.twitter.com/yuTR3zY8by — Ronan Le Flécher (@BreizhWeCan) 26 décembre 2017

Ce mardi 26 décembre à 10 h 15, un TER est entré en collision avec une voiture près de Lorient.Le train circulait entre Lorient et Quimper. Le drame s'est déroulé au passage à niveau no 466, situé à quelques kilomètres au-delà de Lorient.Les passagers ont été évacués une heure après le drame et ont été transportés par des cars.Selon un témoin cité par Ouest-France, "le conducteur était stoppé devant la voie" et "s'est volontairement avancé sur la voie à l'approche du train. Le choc a été terrible, la voiture a été pulvérisée et poussée plusieurs centaines de mètres plus loin"."On a entendu un gros choc, un impact bruit sourd. on sentait qu'il y avait des frottements. Il y a eu des projections qui ont fissuré les vitres. Les gens s'en sont éloignés. Rapidement, on a vu une voiture incarcérée à l'avant droit du train. Elle est immatriculée dans le Morbihan" a indiqué Ronan Le Flécher, passager du train.La circulation des trains est perturbée. Entre Lorient et Quimper, dans les deux sens, deux TER ont été supprimés. Les TGV circulant entre Paris et Quimper s'arrêteront à Vannes et à Lorient où des cars seront mis à la disposition des voyageurs. La circulation des train a repris dans le sens Quimper-Lorient à 14 h. Dans l'autre sens, elle devrait revenir à la normale à partir de 15 h, le temps que le train soit évacué de la voie.