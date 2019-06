Pluméliau (56) : décès d'un enfant de 4 ans lors d'une sortie scolaire

"Un enfant de maternelle est décédé en milieu de journée après avoir reçu, semble t-il, une branche d'arbre sur la tête qui est tombée de plusieurs mètres de haut", a indiqué la procureure de Lorient Laureline Peyrefitte, ajoutant qu'une enquête pour homicide involontaire avait été ouverte. Le parc de loisirs "La balade du Père Nicolas", situé à Pluméliau, sensibilise le jeune public à l'environnement et reçoit régulièrement des groupes scolaires.

Cellule psychologique dans l'école

Une cellule d'urgence médico-psychologique a été ouverte dans l'école où était scolarisé l'enfant, l'établissement Notre-Dame des Fleurs de Languidic. "Nous avons dépêché cinq psychologues dans l'école pour entendre les enfants et les adultes qui en ont besoin", a déclaré Armel Gillet , de la Direction diocésaine de l'enseignement catholique du Morbihan. "Pompiers et SMUR sont venus très rapidement sur place. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à réanimer l'enfant", a-t-il précisé.

"Une branche avec des feuilles est tombée de très haut"

Contactée, la gérante du parc de loisirs, qui emploie trois personnes, s'est dite "abattue". "Toute l'équipe est sous le choc. Une branche avec des feuilles est tombée de très haut, ce n'était pas prévisible. L'enseignante présente a entendu un craquement et a eu le temps de pousser des enfants, sauf un. L'hélicoptère a été appelé mais c'était trop tard", a déclaré Marie-Line Doré. "Des arbres sont tombés lors de la tempête Miguel mais c'était il y a trois semaines, je ne comprends pas ce qui s'est passé", a-t-elle ajouté, précisant qu'elle attendait la visite d'un représentant du préfet.