Sarzeau : il retrouve son alliance perdue sur une plage 14 ans plus tôt

Deux prénoms et une date



La "magie" Facebook



"Un moment émotionnellement intense"

Gaël Roulin, lors de la remise de l'alliance perdue 14 ans plus tôt. Philippe, son propriétaire préfère ne pas apparaître. / © Gaël Roulin

Détection 56

Gaël Roulin manie le détecteur de métaux depuis deux ans. Jeudi 27 septembre, il décide de se rendre non loin de chez lui sur la plage de Saint-Jacques à Sarzeau. Après avoir repéré quelques petits bouts de métaux sans intérêt, son appareil se met à biper avec insistance. Rapidement,Après s'être rendu à la police municipale de Sarzeau pour s'assurer que personne n'avait déclaré dernièrement la perte de cette alliance, Gaël Roulin décide de retrouver le propriétaire de la bague. Pour cela,À peine rentré chez lui, il crée alors un post Facebook avec la photo de la bague incitant le maximum de partage pour retrouver le propriétaire de l'alliance.Et là, par le biais de la "magie" Facebook, le post est immédiatement partagé par ses "amis". Puis, l'effet boule de neige du réseau social fait son effet. "En quatre jours, mon téléphone n'a pas arrêté de biper, me notifiant à chaque instant un nouveau partage. J'en ai compté plus de 5 500" explique Gaël.Parmi ceux qui partagent le message, plusieurs personnes vont même jusqu'à lui envoyer des faire-part de mariage signifiant l'union d'un Philippe et d'une Marie-Paule.Lundi dernier, des personnes signalent qu'ils ont un couple d'amis portant les prénoms indiqués et qui se baignent parfois sur la plage où a été retrouvé le bijou. Ils alertent leurs amis qui rentrent en contact avec Gaël. Et là, bingo.Rendez-vous est donc pris avec Gaël dans un bar de Sarzeau. Une rencontre "chargée d'émotion" raconte Gaël. Lors de la discussion,Sur ce point, Gaël explique que l'on peut passer plusieurs fois au-dessus d'un objet métallique sur une plage sans le détecter. Cela dépend entre autres de l'épaisseur du sable. Une épaisseur qui évolue au cours du temps et suivant les tempêtes qui déplacent et retournent le sable.Gaël Roulin est membre de l’association "Détection 56 SOS objets perdus" basée à Theix. Cette structure qui regroupe des passionnées a pour but de rechercher à titre gratuit tout objet perdu récemment ou contenant du métal (téléphones mobiles, clés, bijoux, montres…).