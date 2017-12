Vannes : un couple offre un million d'euros pour sauver la chapelle

© France 3 Bretagne

Redonner une âme à la chapelle



Des travaux importants

Opération mécénat



Un lieu cultuel et culturel

Un don d'un million d'euros pour la chapelle Saint-Yves à Vannes

La mairie de Vannes a reçu son cadeau de Noël en avance. Elle vient de toucher, située près du collège Jules-Simon. Une chapelle qui a sa singularité, puisqu'elle est la seule en Bretagne à posséder une charpente d'un seul tenant.Les généreux donateurs sont Jean et Annick Nivès, 91 et 85 ans. Le couple n'est pas inconnu des Vannetais, puisque Jean est l'ancien patron des Transports Nivès, une entreprise locale qui a compté jusqu'à 130 salariés, avant d'être vendue en 1988., le bâtiment s'est peu à peu dégradé. Une situation inconfortable pour Jean Nivès : "Cela nous arrivait de venir à la chapelle quelques fois (...) on la trouvait dégradée, on a eu envie de la restaurer." Après avoir travaillé et économisé, le couple décide de faire un généreux don. "On a été voir monsieur le maire., mais c'était une décision qu'on avait prise avec ma femme."Avec le chèque du couple, des travaux vont pouvoir commencer dès la fin du mois. Et il y a du travail : des fissures sont visibles sur la voûte, sur les murs d'enceinte (...).Les travaux porteront principalement sur la maçonnerie, la charpente et la rénovation de l'ensemble des couvertures et vitraux.Pour restaurer entièrement l'édifice religieux,Pour rassembler la somme, la municipalité lanceauprès des particuliers et entreprises. "C'est très important pour redonner une âme, une tradition et une touche de modernité" juge le père Marivin, curé archiprêtre de la cathédrale de Vannes.Depuis 2014, le maire de Vannes, David Robot, a fait de la préservation et de la restauration du patrimoine, l'une de ses priorités. "Il faut redonner une vie à cette chapelle. Une vie cultuelle comme elle l'était en 1991, et pleinement culturelle avecLe chantier nécessitera plusieurs années de travaux. Jean Nivès prévient, il suivra de près l'avancement du chantier.