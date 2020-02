C'est un promeneur qui a aperçu l'animal dans l'Indre. Il en a pris une photo. / © Réseau loup OFB



La préfecture appelle à la vigilance

Un loup gris a été repéré "trottant dans un champ de céréales" sur la commune de Chasseneuil, dans le sud-ouest du département de l'Indre. C'est l'Office français de la Biodiversité et la préfecture de l'Indre qui ont fait cette annonce le mardi 4 février, après avoir vérifié les témoignages reçus. Il s'agit d'où le loup était porté disparu depuis plus d'un siècle.Le préfet de l’Indre recommande aux éleveurs une vigilance renforcée dans la surveillance de leurs troupeaux, et assure que l'ensemble des services de l'Etat concernés sont mobilisés pour suivre l’évolution de la situation.