Printemps de Bourges : le programme complet du samedi 23 avril avec Olivia Ruiz et le rappeur Laylow

Dernier jour du Printemps de Bourges. Un festival qui se veut accessible : ce samedi, deux concerts seront traduits en Langue des Signes Française.

Cinquième et dernier jour pour le Printemps de Bourges qui aura retrouvé sa splendeur d'avant la crise sanitaire, même si le public a attendu le dernier moment pour acheter des billets.

Week-end oblige, et pour la fin des vacances, vous avez l'autorisation de faire une nuit blanche ! Ca tombe bien, le programme de la soirée entre le W et le Palais d'Auron va durer... durer... durer jusqu'à 4 heures du matin !

Si vous préférez vous coucher tôt, il y a de quoi faire quand même. Marie-Flore, le régional de l'étape Florent Marchet ou encore Olivia Ruiz se produisent dans les petites salles du festival en début de soirée.

Et si vous êtes plus "campagne" que "ville", c'est à l'Abbaye de Noirlac que vous pourrez assister à un concert dans l'abbaye en milieu d'après-midi.

Le programme complet du jour

Le W et le Palais d'Auron de 20h00 à 4h du matin :

Poupie, Lujipeka, Thylacine, Laylow, NTO, Vitalic, Vini Vici, Mara, Caballero vs Jeanjass, Blaiz Fayah, Ascendant vierge, Anetha

Les Inouïs du Printemps de Bourges 2022 au 22 à partir de 12h30 :

St Graal, BB Jacques, Rallye, Phaon, Yoa, Oscar les vacances, Zaho de Sagazan

Abbaye de Noirlac à partir de 16h00 :

Chloé & Vassilena Serafimova ("Sequenza"), Thomas Enhco & Vassilena Serafimova ("Bach mirror")

MCB salle Gabriel Monnet à partir de 21h00 :

Florent Marchet, Olivia Ruiz ("bouches cousues")

Le 22 à partir de 21h00 :

Annael, Marie-Flore, Ichon, Rouquine, Kalika, Malik Djoudi



Scène Le Berry / France Bleu (Rives d'Auron), gratuit :

Ivaanyh à 16h00, La Jarry à 18h00

Groupes du CMCAS à 14h00 et 19h00

Scène ouverte de 17h00 à 18h00 et de 21h00 à 23h30

Place Séraucourt (Scène Riffx Party Club) à partir de 18h00, gratuit :

DJ Green Ka, Sarel Dreacks, Parviz, Benur

L'accessibilité au cœur du festival

Le Printemps de Bourges se veut accessible à tous. L'organisation du festival met en œuvre une politique d'accueil pour les personnes en situation de handicap.

Samedi soir, les concerts de Florent Marchet et Olivia Ruiz seront d'ailleurs chansignés grâce au collectif "10 doigts en cavale". La traduction en LSF qui permet aux personnes sourdes et malentendantes de s’imprégner de l’univers de chaque artiste et d’appréhender le sens, la poésie, les rythmes et les émotions de chacune des chansons.

Egalement, dans la grande salle du W, un accueil privilégié est assuré par une équipe dédiée et un espace de discrétion est aménagé. Des casques anti-bruit sont aussi disponibles.

Un guide d'informations pratiques simplifié a été mis en œuvre par Caroline Jules (Culture accessible) et les travailleurs de l'ESAT "Les ateliers du Gedhif" à Bourges .