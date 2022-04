Un maire d'une commune d'Indre-et-Loire mis en détention pour viols sur mineurs, il nie les faits

Après 5 plaintes d'enfants, le maire de Nazelles-Négron a été mis en garde à vue puis présenté à un juge d'instruction. L'édile, qui nie les faits, est poursuivi pour viols sur mineurs.

Richard Chatellier, maire de Nazelles-Négron est en prison. Il a été mis en examen des chefs de viol sur mineur par personne ayant autorité, agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans par personne ayant autorité, corruptions de mineurs et violence sur personne vulnérable, nous a indiqué le procureur de Tours, Grégoire Dulin.

Famille d'accueil pour enfants placés

Les faits se seraient déroulés entre 2013 et 2021 au domicile même du maire de la commune tourangelle. Lui et sa femme étaient famille d'accueil pour des enfants placés. Cinq d'entres eux ont déposés plainte. Les victimes présumées sont âgées entre 13 et 18 ans.

Les investigations ont commencé à la fin de l'année 2021. Le mercredi 6 avril Richard Chatellier a finalement été placé en garde à vue. "Il conteste les faits qui lui sont reprochés ", précise le procureur de la République. Le maire de Nazelles-Négron a donc été présenté à un juge d'instruction le vendredi 8 avril, en vue de l'ouverture d'une information judiciaire.

Richard Chatellier a été placé en détention provisoire avec mandat de dépôt, vendredi 8 avril