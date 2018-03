Loiret : Jean-Pierre Door remporte le 2d tour de l'élection législative partielle face à M. Harlé

Résultats définitifs

Les résultats définitifs sont tombés.le maire Les Républicains de Montargis.face à Mélusine Harlé, la candidate LREM.Ce duel, le même que lors des législatives de juin 2017, aura donc eu la même issue., avait eu gain de cause, mais avait perdu entre les deux élections plus de 5 000 voix.Sa seconde place, avec un score de 32,92 confirmeà l'occasion des législatives partielles.Quant à lapour ce second tour, elle s'avère faible. Seulsdes 74 054 inscrits se sont déplacés dans les bureaux de vote de la circonscription qui compte des communes comme Montargis, Amilly, Châlette, Courtenay ou Villemandeur.Pour rappel, dimanche dernier, lors du premier tour de cette élection partielle , Jean-Pierre Door était arrivé en tête avec 39,20% des voix, suivi par Mélusine Harlé (20,20%). Le FN était arrivé en 3e position avec 13,88%. Il y a 7 jours, la participation était de 30,36%.Jean-Pierre Door (Les Républicains) : 67,08% (12 632 voix)Mélusine Harlé (La République en Marche) : 32,92% (6 199 voix).Inscrits :74 054Votants : 21 188Exprimés : 18 831Blancs : 1492 / Nuls : 965