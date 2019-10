Le record du monde de la plus grosse salade de fruits battu à Chécy, dans le Loiret : 10,340 tonnes

Ils se sont vraiment tous pris au jeu. A l'heure officielle du record, il y avait encore 180 personnes sur place.

Nous avons des documents à envoyer, avec la signature des 6 juges qui ont suivi l'évolution du projet.

Plus de 10 000 barquettes de fruits en vente

23h43, à Chécy, près d'Orléans, c'est l'explosion de joie : l'huissier de justice vient de validerAu total,, un engouement qui réjouit l'un des initiateurs du projet, Frédéric Arlettaz : Tout le monde est fatigué, mais heureux, et le travail n'est pas terminé. Il faut maintenant fournir tous les éléments nécessaires à la validation officielle de ce nouveau record du monde.La salade était pesée tous les 1/4 d'heure. Pour prouver que tout a été fait dans les règles de l'art, il faut aussi faire passer un maximum de photos, et une vidéo de 10h environ. Ne restera plus ensuite qu'à attendre le retour du Guinness des records.Le travail n'est pas terminé, place ce dimanche à la vente dede fruits, et 26 000 kiwis, au profit d'association pour enfants malades et handicapés.Vous avez jusqu'à 19h ce dimanche pour effectuer votre achat à Chécy, 5 euros la barquette. Une vente est également prévue au palais des sports d'Orléans cet après-midi, lors du match de handball féminin opposant Fleury à Mérignac, une autre lundi au stade de la Source, pour la rencontre de Ligue 2, entre l'US Orléans et le RC Lens.