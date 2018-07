Les structures d'accueil pour personnes handicapées manquent cruellement en Centre-Val de Loire

L'Etat n'est plus dans une logique de création de centres spécialisés mais d'inclusion des personnes handicapées dans la société. C'est bien mais elles ont quand même besoin d'un accompagnement spécifique, explique Michel Borel.

"Il faut attendre environdans un Institut médico-éducatif (IME)", déplore Michel Borel, président départemental de l'association Adapei45 qui vient en aide aux personnes handicapées mentales et à leur famille. Les IME accueillent à temps plein ou à temps partiel desConcrètement, les enfants inscrits sur liste d'attente vont soit à l'école et suivent une, soit ils restent chez eux, si les parents ont la possibilité d'être présents.Les structures spécialisées sont saturées et se retrouvent aujourd'hui dans un engrenage. Par exemple,, qui accueillent les personnes handicapées de plus de 20 ans sont saturés, il n'est donc pas possible de libérer leurs places en IME aux plus jeunes. Dans le Loiret, unepour trouver un établissement qui convienne.Aussi les familles, inquiètes, multiplient lessur le manque de structures d'accueil pour personnes handicapées. A Blois, dans le Loir-et-Cher, une adolescente handicapée physique , doit faire trois heures de route pour être scolarisée.Le président d'Adapei45 estime que le Conseil départemental et l'Agence régionale de santé doivent se munir d'. D'autant plus qu'il y a parfois: "Dernièrement une personne handicapée travaillant à Gien (Loiret) dans un Etablissement et service d'aide par le travail (Esat) s'est retrouvée toute seule du jour au lendemain, après le décès de sa mère chez qui elle vivait. Il a fallu trouver très rapidement une solution". Le manque de structures adaptées n'est pas spécifique à notre région, l'association estime qu'en France