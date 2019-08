Saisie de transats : « on fait la guerre aux Corses »

Infraction

« Nous avons déjà moitié moins de touristes cette année. Avec ça en prime, comment voulez-vous qu’on fonctionne ? »Jacques Ettori est furieux.Ce mercredi 31 juillet après-midi, aux alentours de 15h,, à Coto-Chiavari (Corse du Sud).Une visite hélas ni de courtoisie, ni pour consommer :et sont repartis avec dans leur fourgon.« Je les avais mis à disposition pour ma clientèle, raconte Jacques Ettori, à titre gracieux. »Seulement voilà,– c’est-à-dire d’autorisation d’occupation temporaire- cette année. Ce partenariat, délivré par les services de la préfecture, permet à un particulier ou une entreprise d’occuper un espace qui ne lui appartient pas pour une durée déterminée.Malgré l’interdiction,pour ses clients... « Quand on m’appelle pour réserver une table, la première chose que les gens demandent, c’est s’il y a de la place, et la deuxième, si on a des transats ! Avec la baisse du tourisme, on ne peut pas se permettre d’en perdre encore plus sur des détails comme cela. »Le mardi 30 juillet,, qui constatent l’infraction.La saisie est ordonnée par le procureur dans la foulée, et effectuée ce mercredi par la gendarmerie., rappelle le procureur d’Ajaccio, Éric Bouillard, et celle-ci a été faite « dans les règles ».Les transats et parasols ont eux été consignés, dans le respect de la procédure.Mais plus que la saisie en elle-même, ce qui chagrine Jacques Ettori, c’est« Ils sont venus les prendre en plein milieu du service, s’exclame-t-il, alors même qu’il y avait des clients dessus. Imaginez un peu l’impression que cela donne de nous ! »Le restaurateur se dit dérouté par « ces manières de faire ».Pour lui,Ou du moins « avant le début du service ».« Je pense que le procureur voulait juste faire du spectacle à nos dépens », conclut-il, dépité.Selon Jacques Ettori, au-delà d’un enlèvement de transats, il y a là la preuve d’une « guerre contre les Corses ».« Nous ne sommes plus dans un état de droit, mais dans un état d’occupation.Le patron du Roc72, contraint de « subir la sanction », ne réinstallera pas de nouveaux transats cet été. Il espère que ces clients continueront de venir malgré tout, mais est plutôt pessimiste :« On va sans doute perdre 50% de nos consommateurs ».