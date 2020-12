Covid19 en Corse : les hospitalisations se stabilisent, 9 nouveaux cas positifs détectés

Au 18 décembre, 21 personnes sont hospitalisées dans les deux hôpitaux publics de Corse.

7 de ces malades sont hospitalisés au centre hospitalier de Bastia, et 14 à Ajaccio. 6 personnes sont placées en réanimation ou soins continus (4 en Corse-du-Sud et 2 en Haute-Corse).

Au cours des dernières 24h, aucun nouveau décès n’a été enregistré.

139 décès depuis le début de la pandémie

Depuis le début de la pandémie, 115 décès ont été recensés en milieu hospitalier (79 en Corse-du-Sud et 36 en Haute-Corse). 49 de ces décès sont survenus depuis le 13 septembre.



Auxquels s'ajoutent 24 décès enregistrés en Ehpad, portant le bilan total de la pandémie de coronavirus en Corse à 139 décès, tous secteurs confondus.



Au cours des dernières 24 h, 5 personnes ont été testées positives à la Covid-19 via les tests RT-PCR en Corse-du-Sud, 4 en Haute-Corse. Le taux de positivité - c'est-à-dire le pourcentage des patients positifs sur l'ensemble des personnes testées -sur les sept derniers jours glissants est de 1,2 %.

Un Ehpad - sur les 28 de l'île - est concerné par au moins un cas de Covid, indique l'ARS.

Le médecin traitant, "pilier de la prise en charge" Covid

Face au risque de contamination à la Covid-19, "votre médecin traitant est le pilier de votre prise en charge", assure l'ARS.



"Il est donc indispensable de (télé)consulter son médecin lorsque l’on a des symptômes et encore plus de le prévenir en cas de test positif. En effet, surtout chez les patients de plus de 65 ans et les malades chroniques, une dégradation de l’état de santé peut être brutale. Il ne faut donc pas sous-estimer les symptômes et en parler avec son médecin. Il vous suivra tout au long de la maladie et saura réagir en cas d’aggravation de votre état."