Un cas de fièvre du Nil identifié en Corse

On l’appelle fièvre West Nile ou de "maladie à virus du Nil Occidental. C’est un virus transmis par les moustiques, eux-mêmes contaminés par des oiseaux infectés. Les humains ne peuvent pas se transmettre cette maladie virale.



Mais l’agence régionale de santé a tout de même préférer communiquer : une personne en vacances en Corse est atteinte par le virus et soignée sur l’île. Où a-t-elle été contaminée ? Impossible à dire, elle a transité entre la Corse le Continent.



Dans la plupart des cas, l’infection humaine à virus West Nile est asymptomatique, c’est-à-dire que le patient ne présente aucun symptôme. Dans certains cas, la maladie se manifeste par un syndrome pseudo grippal (fièvre, douleurs, maux de tête). Elle peut, plus rarement, provoquer des complications neurologiques graves.



À l’heure actuelle, 22 cas humains ont été signalés en région Paca et plus de 1300 cas sont recensés en Europe. Ces différents cas s’inscrivent dans une circulation du virus plus précoce et nettement plus importante que les années précédentes en Europe et dans les pays voisins.



Pour les personnes sensibles, comme les nouveaux nés, femmes enceintes ou personnes immunodéprimées, il est conseillé de se protéger des moustiques, notamment avec une moustiquaire.