Le Front national disparaît de l'assemblée de Corse

Territoriales - Le Front national disparait de l'échiquier politique insulaire

La liste "Rassemblement pour une Corse républicaine", conduite par Charles Giacomi enregistre le plus petit score du premier tour, bien loin du résultat engrangé lors des élections territoriales de 2015.Avec 10,58% (9,09% au 2d tour), le Front national avait signé son grand retour à l'assemblée de Corse après 25 ans d'absence, en y faisant siéger quatre élus.Le FN avait réuni plus de 14 000 votants au premier tour. Deux ans plus tard avec un score de 3,28%, ils ne sont que 3 917 électeurs à avoir voté pour le parti d'extrême droite dans l'île. Le FN ne passe pas la barre fatidique des 7% pour se maintenir et disparaît du même coup de l'assemblée territoriale.Le déficit de renommée de Charles Giacomi n'explique pas tout. En 2015, Christophe Canioni, candidat Front national, n'était guère plus connu des électeurs.Ce résultat s'inscrit dans la déroute du FN aux dernières législatives, où aucun des candidats n'a depassé les 5%. L'absence d'ancrage local des militants et un discours ambivalent peuvent aussi expliquer ce score.