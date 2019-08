Handicap : un site référence les lieux accessibles en Corse

« On démarche aussi les commerçants »



Développer le tourisme

C’est en regardant plusieurs reportages sur lesque l’idée germe dans l’esprit de Léo Martelli.Après quelques recherches,. « Il y a bien un label, Tourisme et Handicap, qui référence tous les sites accessibles aux personnes handicapées sur le continent. Mais il n’y avait rien pour la Corse », explique-t-il.Concepteur d’une application mobile,. Disponible depuis début août, parallel-tourism.com répertorie déjà lesLe jeune homme ne compte pas s’arrêter là. «L’idée est de faire payer le référencement,et les 50 % restants serviront à rémunérer un stagiaire chargé des recherches », détaille Léo Martelli.Il, « afin de répondre au mieux aux besoins via des partenariats », précise-t-il.En plus de faciliter la vie quotidienne des PMR,« Cela représente uneCertes, des choses existent, mais il en manque encore beaucoup », soutient Léo Martelli.Une question subsiste dans la tête du créateur de parallel-tourism.com. Cette créationUne application mobile doit être lancée dans les jours à venir.