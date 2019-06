L'incendie s'est déclaré en fin de matinée, à proximité de l'hôpital de Sartène.Le bâtiment n'est plus menacé par les flammes.L'aile sud de l'établissement, qui menaçait d'être envahie par la fumée, a pu être évacuée.Les patients et les personnels sont confinés à l'intérieur, au coeur du centre hospitalier, par mesure de sécurité.Deux canadairs, qui avaient été prépositionnés ce matin à Ajaccio en raison de la météo et des vents forts, sont intervenus.Le feu est en voie d'être maîtrisé.