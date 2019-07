Météo: les violents orages se dirigent vers le sud

14h20



La Corse-du-Sud est également placée en vigilance orange.







Les équipes d'EDF sont répartis dans la région bastiaise et dans le Cap Corse, pour tenter de rétablir l'électricité rapidement chez le maximum de clients, alors que 2.891 d'entre eux sont désormais privés de courant.



Un centre opérationnel départemental ouvre en urgence à la préfecture de Bastia pour coordonner les opérations des différents services à travers tout le département.

Ce sont la région de Bastia et le Cap Corse qui sont, pour l'heure, majoritairement touchés.

Mais d'autres orages se dirigent vers l'île, venus du golfe de Gênes, et accompagnés, selon la préfecture :



D'une très grande activité électrique, de très fortes rafales de vent pouvant atteindre 100km/h, de pluies intenses donnant parfois 40 à 60 mm en moins d'une heure, et de grêle.





Sur Bastia record absolu mesuré ⚠️⚠️⚠️ #Pluie 30 mm en 6 min ‼️ Il est tombé 85.6 mm en 1h la normale d’un mois de septembre à Bastia , 7 fois la normale de juillet ❗️Via @meteofrance Patrick Rébillout cc @FTViaStella ⚠️⚠️⚠️ pic.twitter.com/6ja58DGfcQ — Marina Raibaldi (@MarinaRaibaldi) July 15, 2019



L'épisode orageux devrait se poursuivre tout au long de l'après-midi, avant que les orages ne s'évacuent vers la Corse du Sud et la Sardaigne en fin de journée.

Les cumuls de pluie sur la journée peuvent monter jusqu’à 100-120 mm localement jusqu’à 150 mm par passage de plusieurs cellules sur une même zone.

Le COD demande aux habitantes et aux habitants de la région de ne pas prendre leur véhicule et de rester à leur domicile ou sur leur lieu de travail jusqu'à la fin de l'épisode de vigilance orange.





inondations © Anne-Marie leccia La route qui mène de Ville di Petrabugno à Toga, au-dessus de l'Annonciade, inondée par les flots de pluie / © Anne-Marie Leccia

Le tunnel de Toga, à Bastia, totalement inondé / © Anne-Marie Leccia



Pluies diluviennes sur #Bastia et sa région. Risques majeurs d’#inondation. Prudence sur les routes ! pic.twitter.com/DEW48iqRvR — Gilles Simeoni (@Gilles_Simeoni) July 15, 2019



tornade © Sébastien Tieri © Sébastien Tieri © Sébastien Tieri © Sebastien Tieri



De violents #orages vont affecter la #HauteCorse aujourd'hui, en particulier le Cap Corse avec de forts cumuls de pluies, une importante activité électrique, et de possibles chutes de grêle. Restez informés

▶️ https://t.co/BeTAGzRLBH pic.twitter.com/n4IcZOSARg — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 15 juillet 2019

La trombe marine, qu'est ce que c'est? La trombe marine, c'est la cousine de la très terrestre tornade...

Une cousine beaucoup moins redoutable et puissante, ordinairement. La trombe marine se transforme en tornade dès qu'elle touche le sol.

Ce matin, elle s'est dissipée bien avant d'arriver au rivage. Les trombes se rencontrent sous les Cumulus et sous les Cumulonimbus. La trombe se forme généralement en présence d'un air humide plus froid que les eaux qu'il surplombe.

L'air s'échauffe et s'élève. Et se transforme en colonne d'eau, et donc en trombe marine si des vents d'origines diverses créent un mouvement circulaire.

Plus d'1,5 mètre d'eau dans le tunnel de Bastia, fermé, comme les autres tunnels.Des embouteillages énormes se sont constitutés aux sorties sud et plus encore nord de la ville, par les voitures de ceux qui n'ont pas pu rentrer chez eux ou sont obligés de circuler.Le rez-de-chaussée de la préfecture de Bastia et de la Collectivité de Corse est évacué, les personnels sont mis en sécurité dans les étages supérieurs. les jardins sont totalement inondés.Une tornade terrestre s'est formée dans la partie basse de Ville Di Pietrabugno, au-dessus de l'école primaire le Kallisté.Un phénomène spectaculaire et rare.Les dégâts sont impressionants....La pluie qui tombait depuis le matin se transforme en déluge, inondant les rues de Bastia, alors que le tonnerre résonne régulièrement.Il en va de même dans le Cap Corse, où la circulation, dès la fin de matinée, est devenue difficile.Une trombe marine spectaculaire se forme au large du port de Bastia, créant une énorme sensation sur les réseaux sociaux.Le début d'une longue suite d'épisodes climatiques peu courants, surtout un 15 juillet...La préfecture de Haute-Corse, qui appelle à la plus grande prudence, prévient qu'"il s'agit d'une situation fortement orageuse d'été qui nécessite une vigilance particulière dans mesure où il existe un risque fort de phénomène violent".