De nouvelles boulettes d'hydrocarbure dans les calanques de Marseille après la collision au large de la Corse

Des boulettes d'#hydrocarbures ce matin sur 200m2 de plage à Sormiou. Les secours sont intervenus pour sécuriser la zone, en vue du nettoyage à venir. Le @ParcCalanques présent sur place et en mission de reconnaissance sur d'autres secteurs : RAS à En Vau pour le moment. — Parc des Calanques (@ParcCalanques) 1 novembre 2018

Des boulettes d'hydrocarbure ont été retrouvées sur plusieurs plages de la Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, dont la municipalité a interdit l'accès, et dans plusieurs calanques de Marseille, a indiqué jeudi la préfecture.Des galettes d'hydrocarbure ont également été retrouvées dans la calanque et sur la plage de Sormiou, ainsi que dans les calanques de Morgiou et Sujiton, entre Marseille et Cassis.La préfecture a mobilisé des moyens nautiques pour récupérer ces résidus, et des moyens terrestres de ramassage vont être mis en place.Avant l'arrivée de cette pollution sur les rivages du Parc national des calanques et des Bouches-du-Rhône, c'est surtout le Var qui avait été touché, avec 49 plages souillées dans onze communes, entre Sainte-Maxime et Carqueiranne.La pollution aux hydrocarbures , due à la collision d'un roulier tunisien et d'un porte-conteneurs chypriote le 7 octobre au large de la Corse, avait atteint la côte bucco-rhodanienne le 27 octobreDepuis, plus de 150 litres d'hydrocarbures ont été récupérés sous forme de galettes.