Allemagne: elle tricote pendant un an une écharpe aux rythmes des retards du train et récolte 7.550 euros

Beaucoup de rouge

Meine Mutter ist Pendlerin im Münchner Umland. Und begeisterte Strickerin. 2018 hat sie einen "Bahn-Verspätungsschal" gestrickt. Pro Tag zwei Reihen: Grau bei unter 5 Minuten, rosa bei 5 bis 30 Minuten Verspätung, rot bei Verspätung auf beiden Fahrten oder einmal über 30 Minuten. pic.twitter.com/PpGJiiU8AS — Sara Weber (@sara__weber) 6 janvier 2019

Im Frühjahr war noch alles ok. Viel grau und rosa. Dann war eine Weile alles rot: Schienenersatzverkehr, die ganzen Sommerferien lang. Da hat sie pro Fahrt nicht mehr 40 Minuten gebraucht, sondern knapp zwei Stunden. Jeden Tag. Sechseinhalb Wochen lang. pic.twitter.com/5IupFg1bPv — Sara Weber (@sara__weber) 6 janvier 2019

Humour et happy end

Grundsätzlich ist das natürlich ein Thema, das uns nicht glücklich macht und an dem wir mit Hochdruck arbeiten. Aber: Das nenne ich mal kreativ, sensationeller Schal, großartig — Antje Neubauer (@antjePR) 7 janvier 2019

© capture d'écran

Qui a dit que nos voisins allemands n'avaient pas d'humour ? L'histoire est pourtant plutôt banale, malheureusement. Les retards de train on en connaît tous. Mais cette Bahn-Verspätungsschal ou "écharpe des retards de train" a beaucoup amusé les réseaux sociaux, au point de pousser sa créatrice à la vendre aux enchères et de luiNous les retards, ça nous met les nerfs en pelote. Claudia Weber, elle, a préféré les tricoter, ses pelotes. Pas moins de six, pour une une année d'allers-retours entre Munich et sa banlieue. Pour s'occuper pendant ses trajets en 2018, elle a eu cette idée brillante de tricoter une seule et même écharpe aux couleurs des retards de son train, deux rangées de mailles par jour, avec un code couleur simple mais esthétique :Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y beaucoup, beaucoup de rouge !C'est sa fille, Sara, journaliste de son état, qui a posté l'écharpe d'un mètre et demi de long sur les réseaux... Et le buzz est immédiat : 23.000 "like", 6.700 "retweet". "Ma mère [...] est une tricoteuse passionnée," explique Sara Weber dans son tweet, où elle détaille également le code couleur en question. "Au printemps tout allait bien. Beaucoup de gris et de rose", décrit-elle dans un autre tweet. "Ensuite." Bus de remplacements, 1h20 de retard systématique par trajet pendant six semaines et demi.Posté pour la première fois le 6 janvier, l'écharpe suscite beaucoup de réactions, plus ou moins amusées. Et même en haut lieu de la Deutsche Bahn (DB), la compagnie des trains allemands, on admire le sens de la métaphore de Claudia Weber. "Dans l'absolu c'est évidemment un sujet qui ne nous plait pas et que nous prenons à bras le corps", a réagi Antje Neubauer, directrice du service marketing de la DB dès le lendemain. "Mais:" Ou comment prendre les choses du bon côté...D'autant plus exotique que les Allemands sont plutôt connus pour leur ponctualité et leur rigidité... L'affaire fait le buzz, et pousse Claudia Weber et sa fille à vendre l'écharpe aux enchères., fondation sociale liée à la DB qui vient en aide aux personnes démunies ou en difficulté pendant leurs trajets. Vue sa longueur, l'écharpe tiendra bien chaud à son propriétaire. Certains, toujours sur les réseaux, souhaitaient voir les dirigeants de la Bahn la porter en permanence, même au coeur de l'été, en pénitence en quelque sorte. Et c'est justement l'équipe de la communication sur le net de la DB qui s'est fendue de la plus haute enchère. 7.550 euros tout de même. Parce que les Allemands, comme tout le monde, aiment les histoires qui finissent bien. Après tout, la maille peut faire le bonheur.Claudia Weber a naturellement repris ses allers-retours quotidiens vers Munich. Elle a bien évidemment commencé une nouvelle mouture de sa désormais célèbre écharpe tricolore. Et a d'ailleurs, en à peine quelques jours. Les retards, eux au moins, seront toujours à l'heure.