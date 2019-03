Allemagne : plusieurs mairies évacuées après avoir reçu des menaces d'attentat à la bombe

Neunkirchen (Sarre)

Kaiserslautern (Rhénanie-du-Nord-Westphalie)

Göttingen (Basse-Saxe)

Augsburg (Bavière)

Chemnitz (Saxe)

Rendsburg (Schleswig-Holstein)

Vague de menaces

Six mairies allemandes se sont trouvées un fâcheux point commun dans la matinée du mardi 26 mars 2019. Elles ont dû être évacuées après avoir reçu des. Ces mairies se trouvent, selon le média allemand Das Bild , à:Les opérations policières n'ont, pour l'heure,. L'Agence France-Presse précise que depuis plusieurs mois en Allemagne, un grand nombre de courriels de menaces aux signatures nazies ont été envoyés à des institutions, des journalistes, et au conseil central des Juifs. Ces courriels contenaient les termes "offensive nationale-socialiste (=nazie)", "Wehrmacht" (l'armée nazie), et "NSU" (un groupuscule terroriste néo-nazi).