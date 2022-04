Présidentielle 2022. L’ex-Miss France Delphine Wespiser votera Le Pen et répond à ses détracteurs

Au cours d'une émission télé le 13 avril, l'ex miss France alsacienne, Delphine Wespiser, a pris publiquement le parti de Marine Le Pen pour le second tour de l'élection présidentielle. Une position qui met l'interprofession des fruits et légumes d'Alsace, dont elle est l'ambassadrice, dans une situation délicate.

Elle ne pensait sans doute pas faire couler autant d'encre. Mais depuis plusieurs jours, chacun y va de son commentaire. Delphine Wespiser a, le 13 avril 2022, pris position dans l'émission TPMP de Cyril Hanouna, pour Marine Le Pen en vue du second tour de l'élection présidentielle.

"Ca me plairait bien d'avoir une femme présidente, a justifié sur le plateau l'ex miss France alsacienne. J'aimerais bien une maman des Français qui rassemble, qui protège, avec une sensibilité de femme, rappelant que Marine Le Pen n'est pas le diable et que son père ce n'est pas elle."

Depuis cinq jours, les réactions se multiplient notamment sur les réseaux sociaux.

Pour Delphine Wespiser, jointe par téléphone par France 3 Alsace, on a sorti les propos de son contexte. "Je n'appelle pas à voter Marine Le Pen mais contre Emmanuel Macron. Mon message, c'est vraiment sentez vous libre de ne pas reconduire celui contre lequel vous avez manifesté cinq années durant."

"Je me bats pour la liberté, parce que j'aime mon pays, explique encore l'ancienne reine de beauté, aujourd'hui chroniqueuse. Je me bats pour les gilets jaunes, pour l'environnement, pour tous ceux qui ont lutté contre le pass sanitaire".

L'interprofession des fruits et légumes d'Alsace embarrassée

Un encouragement au vote que la jeune trentenaire, originaire de Mulhouse, a renouvelé sur son compte instagram. "Je pense donc je gêne, je constate donc je choisis. J’éprouve donc je vote. Et toujours avec l’envie du meilleur pour la France. Les amis, il n’y a pas de bon ou de mauvais vote. Le 24 il y a juste un vote IMPORTANT à faire, le 24 il faut juste que TOUT le monde vote", a t-elle notamment écrit.

Une position qui pose question notamment du côté de l'interprofession des fruits et légumes d'Alsace dont Delphine Wespiser est l'ambassadrice depuis plusieurs années. "Elle a en effet le droit de voter pour qui elle veut, précise, embarrassé, Pierre Lammert, le président de l'Ifla. Mais qu'elle l'affiche, ça c'est autre chose. Elle est notre ambassadrice mais aussi celle de l'Alsace alors évidemment quand elle prend position, ça fait réagir".

"On ne réagit pas pour l'instant, on va en discuter entre nous sereinement cette semaine", ajoute Pierre Lammert. Peu de personnalités publiques en effet se sont prononcées pour l'instant pour Marine Le Pen. Tandis que des acteurs du monde du sport notamment ont appelé a faire barrage au rassemblement national. Le second tour de l'élection présidentielle a lieu ce dimanche 24 avril.