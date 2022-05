INSOLITE. Il invente le grand-bicoupe pour mieux découper les pizzas, et gagne une médaille d'or au concours Lépine

Jason Noblet, formé Troyes (Aube) et inventeur du grand-bicoupe, a été récompensé par le jury du concours Lépine. Son invention a remporté une médaille d'or : il s'agit d'une roulette à pizza/tarte/quiche faisant aussi office de décapsuleur.

N'avez-vous jamais galéré à découper proprement votre pizza ? Ce tracas appartient au passé en employant un grand-bicoupe. On vous en avait déjà parlé.



Rassemblant à un grand bi (l'ancêtre du vélo), cette invention fait office de roulette à pizza, quiche, tarte (la seconde roulette permet de couper facilement la croûte). Elle intègre aussi un décapsuleur.



Jason Noblet a activé ses méninges pour concevoir ce sémillant ustensile. Le mercredi 11 mai, une médaille d'or du concours Lépine a récompensé cet ingénieur. Ce dernier a étudié à Troyes (Aube) et exposé son oeuvre à la foire de Paris (voir sur la carte ci-dessous).







L'inventeur, qui promeut les matériaux durables, est ravi de cette mise en lumière. Il déclare à France 3 Champagne-Ardenne que si ce produit simple et pratique a plu, c'est parce qu'il est "design et utile, il fait décapsuleur, et on peut le mettre à l'envers pour ne pas salir la table. En plus, c'est fait en France."



"C'est une grande fierté", ajoute sa maman, Florence Noblet. "On ne s'attendait pas à une telle récompense." Toute la famille, qui aide à l'assemblage - à la main - dans le village de Herbisse (Aube), est "très contente" (et a été vivement remerciée par le fiston quand il a annoncé le résultat du concours, voir publication Facebook ci-après).







Jason Noblet a déjà vendu 2.000 grands-bicoupes, à 37.90 euros l'unité (on peut choisir la couleur). Et le succès ne risque pas de s'essouffler.