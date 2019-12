Bas-Rhin : des inscriptions antisémites retrouvées sur 107 tombes à Westhoffen

Des inscriptions antisémites ont été retrouvées sur 107 tombes du cimetière israélite de Westhoffen (Bas-Rhin) et sur l'ancienne synagogue de Schaffhouse-sur-Zorn (Bas-Rhin), le mardi 3 décembre. Le préfet Jean-Luc Marx fait part de son indignation et condamne cet acte "avec la plus grande fermeté".