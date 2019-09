Bischheim : il poignarde son ex-compagne dans une camionnette en pleine rue

Les enquêteurs procèdent aux relevés sur le lieu de l'agression. La camionnette était stationnée entre les deux véhicules blancs. / © S. Pfeiffer / France 3 Alsace

"Il la tue", "il la tue", "appelez la police" : tels sont les cris entendus au réveil par les habitants de la rue des poilus à Bischheim, dans la périphérie de Strasbourg ce vendredi 13 septembre 2019. Vers 7h45, une femme de 54 ans a été attaquée à l'arme blanche par son ancien compagnon. Les faits se sont déroulés à l'intérieur d'une camionnette.Une journaliste de la rédaction de France 3 Alsace, Sabine Pfeiffer, a assisté à une partie des faits et raconte : "j'ai entendu des cris dans la rue. Les cris d'une femme. C'était une cycliste qui passait au niveau de la camionnette au moment de l'agression. Elle a compris ce qui se passait dans le véhicule et a ouvert la porte pour secourir la femme. Elle a crié "descendez, sortez" et a réussi à faire sortir la victime".L'agresseur présumé a alors pris la fuite au volant de son utilitaire. Mais un autre témoin a pu relever la plaque minéralogique.par les forces de police peu de temps après les faits.La victime, en état d'urgence relative, a été transportée vers le CHU de Hautepierre. Depuis le mois de juillet dernier, elle était en instance de séparation avec son compagnon.