Naissance à bord d'un TGV Ouigo Paris-Strasbourg : le petit Kylian et la maman se portent bien

Un médecin et une sage-femme à bord

C'est une première pour la compagnie low-cost de la SNCF Ouigo , une. Les passagers du TGV numéro 7693 qui se rendait de Paris à Strasbourg ce mercredi après-midi ont vécu une belle aventure. Vers 17 heures, le chef de bord lance un appel, on recherche du personnel médical pour assister une femme sur le point d'accoucher.Et comme le hasard fait bien les choses,. Ils ont pu faire les gestes nécessaires pour aider la jeune maman qui a donc accouché dans une rame d'un petit garçon prénommé Kylian. L'histoire ne dit pas s'il s'agit d'un hommage au footballeur champion du monde mais le train a fait une halte exceptionnelle en gare de Meuse TGV pour permettre à la maman et à son bébé qui se portent bien dêtre pris en charge par le SMUR et conduits dans un hôpital. Le petit Kylian bénéficiera du coup de la gratuité dans tous les TGV Ouigo jusqu'à ses 18 ans.