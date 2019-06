Que faire contre les mites alimentaires? Conseils d'un spécialiste qui vend “de la crotte et des pièges sexuels”

Quand tu t’es débarrassé à la sueur de ton front d’une colonie de mites alimentaires il y a un an et que soudain t’en croise une dans la cuisine. pic.twitter.com/hr4ivNalqd — Indiana Joe 5 (@Joe__Hume) 6 mai 2019

Je vais devoir écrire un bouquin : " 100 idées recettes à base de mites alimentaires". — Petit Fayot (@Petit_Fayot) 19 juin 2013

Pas de quartier

Peut-on être féministe et procéder à l’extermination de populations animales oppressées telles que les mites alimentaires ?



OUI. pic.twitter.com/3omG7l6WVF — Éris (@Eris_Lepoil) 1 septembre 2017

Voilà que ça recommence, punaise. Je pensais pourtant avoir fait le nécessaire le mois dernier. Pour la dixième fois. Tout jeter, tout nettoyer et mettre des trucs collants dégueus sur mes portes de placard. Et bien non, raté. Elles sont de retour. Encore. Encore. Encore. Les mites alimentaires . LaCes petits papillons gris moches qui se servent dans mes céréales et de mes céréales... pour pondre. Après ça gigote, ça grignote et ça révolte.Cette fois, c'est trop. Marre que mon muesli bio à 8 euros le paquet ne finisse à la poubelle. Marre que ces bestioles me brisent les noix. Je décide de faire appel à un spécialiste. Jean-François Feldmann, droguiste strasbourgeoi s, surnommé le terminator des grouillants. Là où il passe, les ailes ne repoussent plus.Comme disait Sun Tzu " Si tu ne connais ni ton adversaire ni toi-même, à chaque bataille tu seras vaincu." Se connait-on vraiment un jour? Là n'est pas la question aujourd'hui. Intéressons-nous plutôt à un être vil, à la psyché somme toute basique: la pyrale.À l'origine, les pyrales sont de petits papillons pas beaux qui vivent àavec une prédilection pour le tilleul. A ne pas confondre avec leurs soeurs: les mites de vêtements ou teignes qui se nourissent de fibres textiles. Un tout petit aperçu de cette charmante famille de 250 espèces. Nos mites alimentaires, ce qu'elles affectionnent ce sont les aliments secs. "résume Jean-François Fedmann. Le chocolat, les pâtes, le riz, les noix, les amandes, les fruits ces en général, la farine..." Bref, toute votre épicerie y passe. Y passe vite.Tout commence à l'automne: "Il commence à faire froid, il y a de la lumière, ça sent bon, c'est bourré de cachettes: il y a tout pour plaire chez nous. Elles s'y installent et font honneur." Un honneur dont on se passerait bien. Voilà donc notre mite qui entre dans le placard. Elle choisit un paquet de céréales, s'y installe et pond. Elle y mourra dans les trois semaines, n'ayant pas de système masticatoire: "Elle est programmée pour se reproduire et mourir."C'est sa progéniture qui va faire des dégâts.par mite qui deviendront au printemps des larves "blanches, longues avec des yeux noirs qui vous regardent" puis un mois plus tard des mites. Et ainsi de suite. Un cycle qui peut se répéterL'horreur absolue l'été venu.Soit dit en passant, le cycle peut être drastiquement raccourci. Il suffit pour cela de les introduire vous-mêmes dans le garde-manger. En achetant un paquet au préalable infesté d'oeufs invisibles à l'oeil nu. Bio vous triplez vos chances. Et pour finir sur une dernière bonne nouvelle : "Les mites ont une prédilection pour Paris ou Strasbourg. Je ne sais pas pouquoi..." Voilà. Si même le surnaturel s'y met."Chaque année, c'est la même chose, les gens se réveillent quand il commence à faire chaud et qu'elles ont envahi les intérieurs" s'agace notre spécialiste.Non ce qu'il faut faire c'est anticiper: "Au printemps, on fait un grand nettoyage, on vide les placards, on aspire, du sol au plafond. Ensuite on pulvérise partout un produit à base de pyréthrinoïdes . La même molécule que celle produite par les fleurs de la famille de la chrysanthème mais de synthèse. Moins chère et plus puissante. C'est simple :Si vous avez des serpents ou des poissons à côté tant pis pour eux."C'est violent et pas très rassurant. Même si on a le sang chaud. "Non, non, le taux de concentration est extrêmement faible et jamais aucune étude n'a trouvé d'effet toxique chez les humains."Une fois que l'on a fait table rase: bien vérifier tous les contenants. Les oeufs sont minuscules mais, signe qui ne trompe pas, pendent en grappes à un fil type toile d'araignée. Dernière étape: poser un piège à phéromones "Moi je vends de tout: de la crotte et des pièges sexuels." Oui car il s'agit bien de cela: un piège sexuel. Une odeur irrésistible qui attirera fatalement les mâles et les scotchera sur place. Un mojo à mites.Un Jackson Pollock à la cuisine, on en a tous rêvé, non? En plus, avec tout ça vous êtes tranquilles pour trois mois. Surtout renouvelez cette opération régulièrement et contrôlez vos paquets de denrées alimentaires. Mettez-les dans des bocaux. Jean-François nous donne sa dernière astuce: ne jamais laisser unLes mites en raffolent tout particulièrement.Pour plus de détails, allez donc faire un tour sur le blog de Jean-François Feldmann . Vous serez incollables et les mites ne seront plus qu'un mythe.