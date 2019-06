Strasbourg : la nuit, les femmes pourront descendre du bus où elles veulent

Où ?

C'est une mesure qui avait été annoncée lors de la. À compter du lundi 17 juin 2019, la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) propose à l'expérimentation la descente à la demande. Elle durera jusque décembre 2019, voire mars 2020. Cette mesure doit permettre aux femmes de pouvoir descendre, et éviter le harcèlement dont elles sont souvent victimes.

La seule ligne de bus concernée est la 24, entre l'Ancienne douane et la rue Stéphanie dans le Neuhof. Le bus sera marqué d'un macaron bien visible. Il sera possible de s'arrêter entre deux arrêts, mais à des emplacements précis indiqués par la conductrice ou le conducteur du bus.

​​

Pour qui ?

Quand ?

Seules lesou accompagnées de jeunes enfants pourront en bénéficier. Il est à noter qu'il s'agit de descendre du bus entre les arrêts, et non d'y monter.À compter du lundi 17 juin, les femmes pourront demander à descendre entre les arrêtsà 23h15 (l'heure de la fin de service). Elles devront en aviser la conductrice ou le conducteur dès leur montée dans le bus, et au plus tard un arrêt avant la descente.