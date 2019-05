Gerstheim: les recherches continuent pour retrouver une fillette, après le chavirage d'un canot qui a fait trois morts

Les Allemands et les Français à la recherche de la fillette disparue / © N.Gaschy / France 3 Alsace

Un hélicoptère en renfort pour les brigadiers au sol et sur le fleuve. / © N.Gaschy : France 3 Alsace

Les recherches ont repris dès 9 heures ce vendredi matin pour retrouver la petite fille de 4 ans, disparue jeudi, dans le chavirage d’un bateau pneumatique sur le Rhin, à hauteur la centrale hydro-électrique, de Gerstheim. Trois personnes ont perdu la vie dans cet accident.Parmi elles, une fillette de 6 ans, répêchée mais décédée à l'hôpital, un homme de 29 ans et un jeune homme qui a tenté de leur porter secours. C'est la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande qui est chargée de l'enquête et mène les recherches, dans et aux abords de l'eau.Une dizaine de gendarmes de la brigade fluviale franco-allemande sonde le Rhin, ce vendredi matin 31 mai, entre Gerstheim et Strasbourg, soit 25 kilomètres environ. Ils sont toujours à la recherche de la fillette disparue ce jeudi 30 mai. Elle est tombée du bateau pneumatique, sur lequel elle avait embarqué comme trois autres occupants, sans gilet de sauvetage, ni bouée.Deux hélicoptères survolent également la zone.