Insolite. Qui a volé le lapin de Pâques géant de Colmar?

Schmoutzi, le lapin géant des Flandres, mascotte du marché de Pâques de Colmar, a été volé dans la nuit du vendredi 15 à samedi 16 avril.

Huit kilos et demi, un beau pelage brun et gris et un succès fou auprès du public, c'est Schmoutzi (bisou en alsacien). Ce lapin géant des Flandres a été volé dans la nuit 15 au 16 avril au marché de Pâques de Colmar.

"Il a échappé à la surveillance du gardien" explique Eric Straumann, le maire de Colmar, "et je suis preneur de toute informations permettant de retrouver le mammifère."

Cet animal appartient à un éleveur et grand collectionneur de la région. Il l'avait prêté à la ville pour le marché et il faisait le bonheur des enfants et des plus grands qui venaient l'admirer, place de l'ancienne douane ou place du Koïfhuss.

Schmoutzi, notre lapin géant des Flandres, mascotte du marché de #Pâques, a été volé cette nuit à #colmar.

Pour le plaisir des petits et grands notre éleveur mettra à disposition un nouveau spécimen.

La mairie a déposé plainte pour ce vol et les images de vidéosurveillance seront analysées pour les besoins de l'enquête. Si le voleur était pris de remords, il peut bien sûr rapporter Schmoutzi, remplacé en attendant par un lapin fauve de bourgogne plus petit.

Le marché de printemps, un succès grandissant



Lapins, brebis, agneaux, dindons font partie des attractions que propose Colmar pendant les festivités de Pâques. Souvenez-vous, Colmar avait même été désignée par le site " Europeen best destinations", soit des dizaines de milliers d'internautes, comme étant "the place to be" (l'endroit où il faut être), pour son marché de Pâques, en 2017.

Le marché de printemps de Colmar a rouvert pour la première fois, depuis la pandémie, il attire chaque année des milliers visiteurs, mais cette année semble battre tous les records selon le maire de la ville.