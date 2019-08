VIDÉO - Saint-Louis : en plein concert, Jenifer remet à sa place un homme qui lui demande d'enlever son short

La chanteuse remontée

Quand un mec ose lui dire d’enlever son short... bah queen @JeniferOfficiel, merci d’avoir fait passer le message🙏❤️ pic.twitter.com/DaEhNRXHfB — Agathe🌸 (@agathee_gd_) August 3, 2019

Pas rancunière

Si fière de Jen, classe, humour, gentillesse, finesse <3

son "ça doit être de la maladresse" "OK mais tu le rediras plus à une fille" et obtenir ses excuses mais cette femme est une Queen ♥ #Jenifer @JeniferOfficiel #LoveU #TheArtiste♥ — chris (@christelejua) August 4, 2019

Mon niveau de respect pour Jenifer vient de monter de +1000% https://t.co/pqKj10GpDk — claire (@clayreeee1) August 4, 2019

Jenifer quand tu la provoques en concert ... pic.twitter.com/zO5m3571WI — Fred (@x_rimes) August 4, 2019

#Jenifer mais depuis quand tu demande à une chanteuse de se dénuder 😂😂😂 même en étant beauf tu demande pas cela ce mec avais aucune intelligence sur ce coup il c'est fais bien Bash Bravo à Jenifer @JeniferOfficiel 💪💪💪 https://t.co/VQaNhgyIqf — ⭐ Jonathan ⭐ (@DeMolJonathan) August 4, 2019

Il ne l'aura pas volé. Un homme a hurlé à la chanteuse Jenifer de baisser son short pendant son concert du 3 août 2019 à Saint-Louis. Furieuse, elle l'a recadré, qui a également copieusement hué l'importun. Le voilà rhabillé pour l'hiver.L'incident a eu lieu alors que Jenifer, sur scène, venait. Elle commentait la situation quand l'individu s'est manifesté :- "Je vais... J'en ai entendu qui disaient "Mais comment elles font, quoi ?!" Ben... c'est mon sport, voilà."- "Et ton short aussi !"- "... Et pourquoi, il a?"- "Bah ouais !"- "Pardon, t'es sérieux, toi ? T'es sérieux, là ? T'es très sérieux, là ?Tu t'es trompé de spectacle."Applaudissements, puis nouvelle salve de la chanteuse : "Tu sais ce qu'il te dit, mon short ? Il dit : "Tu sors !" C'est: c'est quoi ça ? On s'habille comme on veut." On n'entend pas la suite; les paroles de la chanteuse sont submergées par l'ovation des fans.Il sembleraitassister au concert, car plus tard, la chanteuse s'adresse à nouveau à lui :- "Tu ne le rediras plus ?Parce que ça se fait pas, ça. Y a une fille à côté de toi !"- (huées du public)- "Non, ne le huez pas, c'est de la maladresse. Je suis sûre que c'est de la maladresse.Je les accepte : soit."Vers la fin, la chanteuse a toutefois lâché un regret : "que de ma musique..." Ses fans se sont empressé(e)s de démentir, et de la congratuler. Y compris sur Twitter, comme le montre les publications ci-dessous.