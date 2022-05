Il roulait à 271 km/h au lieu de 130, l'autoroute A31 collectionne les records de vitesse

Nouvelle série de records de vitesse sur l'autoroute A31 en Haute-Marne. Cette fois, on frôle les 300 km/h, avec une pointe à 271 relevée ce 21 mai. La préfecture alerte les chauffards.

En Haute-Marne, l'autoroute A 31 serait-elle devenue une sorte de circuit de vitesse pour certains conducteurs ? On est en droit de s'interroger lorsque l'on analyse les différents records établis ces derniers mois sur cette portion de route peu empruntée, souvent en ligne droite et qui enregistre des records de vitesses de plus en plus élevés.

Les dernières interpellations mentionnées par la préfecture de Haute-Marne ce samedi 21 mai donnent la chair de poule. Il est question de 271 kilomètres à l'heure, sur une zone limitée à 130. De 210 km/h pour une vitesse limitée à 130 km/h également, de 185 km/h pour une vitesse limitée à 110 km/h (conducteur titulaire d'un permis probatoire) de 182 km/h pour une vitesse limitée à 110 km/h (conducteur titulaire d'un permis probatoire).

Des précédents au même endroit

Les quatre conducteurs ont vu leur permis suspendu et leur véhicule placé en fourrière. Anne Cornet, préfète de la Haute-Marne, "déplore ces comportements irresponsables et appelle les usagers de la route à la plus grande prudence afin d'éviter des drames".

Il y a une semaine, le samedi 14 mai, les militaires de l'EDSR (escadron départemental de la sécurité routière) de la Haute-Marne, tout juste équipés de leur Alpine A110, comme dans l'Aube, ont intercepté en 15 min d’intervalle, deux conducteurs pour excès de vitesse. Le premier a été contrôlé à une vitesse de 257 km/h sur une route limitée à 130 km/h. Le second, contrôlé sur la même route à une vitesse de 199 km/h. "Deux cartons rouges pour ses conducteurs qui ont mis en danger la vie des respectueux usagers des routes Haut-Marnaises".

En novembre 2021 également, des records du même type avaient été relevés sur cette même autoroute. A Mardor, un automobiliste avait été intercepté 87 km/h au-dessus de la vitesse autorisée : 217 km/h au lieu de 130 km/h. Son véhicule a également été placé en fourrière. Enfin, à Flagey, un conducteur avait été enregistré à 204 km/h alors que la vitesse est limitée à 130 km/h. Une autre pointe à 234km/h a été signalé par les gendarmes en septembre 2020.

Un excès égal ou supérieur à 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée peut entraîner jusqu’à trois ans de suspension de permis et une amende maximale de 3750 euros. L'infraction est considérée comme un délit et est passible de 3 mois d'emprisonnement. Mais il semble bien que les risques n'entament pas la passion irréfléchie de certains pour la vitesse dans des secteurs où elle est pourtant bien réglementée.