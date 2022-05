REPLAY. Tous prêts pour la dictée 2022 : revoir la dictée et sa correction

"Tous prêts pour la dictée" était diffusé samedi à 16h15 sur France 3 avec Gilles Lellouche qui lisait un extrait du roman d'Anne Berest, "La Carte postale". Revivez cette dictée et suivez la correction.

L'édition 2022 de la plus grande dictée de France a été diffusée le 21 mai à 16h15 sur France 3. Dans une ambiance détendue et festive, les personnalités et participants étaient réunis au cœur du magnifique Cirque de Reims (Marne) dans la région Grand Est.

Pour la quatrième année consécutive, les antennes régionales de France 3, Lumni et le réseau des 1ère vous ont donné rendez-vous avec Tous prêts pour la dictée. Une occasion unique de s'amuser en famille en révisant les règles d'orthographe et de grammaire, à quelques semaines du brevet des collèges.

Cette année, le texte proposé était un extrait du sixième roman d'Anne Berest, La carte postale (Grasset), récompensé par le prix Renaudot des lycéens en 2021, et par le premier prix Goncourt version américaine.

Comme les années précédentes, ce texte a été choisi pour préparer le brevet des collèges des élèves de 3e. Des collégiens sont d'ailleurs de la partie, au cœur du cirque de Reims pour participer à l’exercice.

L’émission était animée par Maya Lauqué et l'acteur, réalisateur et scénariste Gilles Lellouche lisait et rythmait le texte. Ils étaient entourés d'Anne Berest, François Rollin, Mathieu Sapin et d'autres invités prestigieux. Avec des duplex à Kourou, au cœur de la salle Jupiter 2 du Centre spatial guyanais, et à Cagnes-sur-Mer, dans la maison de l’animateur de France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur, Éric Charay.

Tous prêts pour la dictée 2022 avec Gilles Lellouche

Révisez l'anaphore, l'allitération ou encore le zeugma pour briller en société avec la websérie décalée les figures de style. Animée par le comédien et humoriste Roman Doduik, cette série de quinze épisodes courts est disponible gratuitement sur Lumni où vous attend un dossier spécial Tous prêts pour la dictée.

Sur Lumni, retrouvez également la méthodologie de la dictée pour les élèves de 3e et le corrigé détaillé de la dictée 2022.