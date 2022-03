INTERVIEW. Guerre en Ukraine : "La solution viendra des peuples qui ne veulent pas de ces combats", dit Nathalie Arthaud

La candidate de Lutte Ouvrière Nathalie Arthaud poursuit sa campagne pour l'élection présidentielle. Au lendemain d'une réunion publique à Reims, elle nous a accordé une interview ce samedi 5 mars.

Quand vous voyez ces actions de solidarité pour le peuple ukrainien, qu'est-ce que ça vous inspire ?

Nathalie Arthaud : Cela fait chaud au cœur, parce que ces images qui nous viennent d'Ukraine, ces bombardements, les civils qui fuient, ceux qui se terrent, c'est glaçant. C'est terrible ce qu'il se passe là-bas.

Bien sûr que je ressens le même désir de solidarité. Mais je tiens à dire que je me sens solidaire du peuple ukrainien mais aussi du peuple russe qui n'a pas voulu de cette guerre.

Vous avez affirmé que Poutine était un dictateur mais que la responsabilité de l'Otan était écrasante. Une déclaration tonitruante. Quelle est selon vous cette responsabilité de l'Otan ?

Clairement, c'est Poutine qui a fait le pas vers cette guerre fratricide qui est montreuse. Mais l'engrenage existe depuis des années dans cette région parce qu'on a une pression militaire qui s'exerce de plus en plus sur les frontières de la Russie au travers de l'Otan et de ses bases militaires.

Donc c'est cet engrenage là qui avait déjà conduit à la guerre de 2014 au Donbass qui a fait 15 000 morts. La guerre n'a pas éclaté la semaine dernière.

Mais à l'heure où cette guerre a éclaté, est-ce le moment de dire cela ?



Bien sûr parce que si on veut chercher une solution, il faut bien réaliser que les forces de paix ne sont pas du côté de l'Otan, du côté du camp occidental. Ils ont mis de l'huile sur le feu dans cette région. Ce qui me révolte c'est qu'ils ont fait de l'Ukraine le théâtre de leur rivalité. Aujourd'hui, c'est précisément le peuple ukrainien qui en paie le prix.

On en est au dixième jour de guerre. Trouvez-vous que le président Macron est bien dans son rôle ?

Je pense qu'il gesticule. Il ne peut rien faire vis-à-vis de l'Ukraine. C'est en réalité un bras de fer entre la première puissance impérialiste mondiale, les États-Unis, et la bureaucratie russe.

Emmanuel Macron essaie de se faire une place dans ce conflit mais la réalité est qu'il est complètement impuissant.

Que devrait-il faire ?



Je pense que la solution ne vient pas de ces dirigeants qui ont conduit à cet enfer. C'est justement leur responsabilité. Encore une fois, les peuples n'y sont pour rien. Quand je vois qu'il y a des manifestations contre la guerre en Russie, je me dis que la solution viendra de là. Elle viendra des peuples qui ne veulent pas de ces combats fratricides.

On va parler de la présidentielle qui approche. En 2012, vous étiez déjà présente. Vous aviez obtenu 0,56% des suffrages. 0,64% en 2017. Est-ce que votre candidature n'est pas simplement une candidature de témoignage ?



C'est d'abord une candidature pour protester, pour dire justement que ceux qui nous dirigent nous mènent dans le mur, à tous les niveaux. Au niveau mondial avec ces guerres, mais aussi au niveau de nos vies quotidiennes. Regardez ce qu'il se passe aujourd'hui, les femmes et les hommes qui triment dur du matin au soir n'arrivent même plus à faire le plein, à se chauffer. Ce sont des difficultés sans nom pour se nourrir.

Avec ces résultats, est-ce que cela sert à quelque chose de se présenter ?



Bien sûr. Cela sert justement à montrer à tous ceux qui ne se résignent pas dans les classes populaires, avec ces salaires qui sont insuffisants, avec ces pensions de retraite indignes, avec ces conditions de travail délirantes, qu'il y a un camp derrière lequel ils peuvent se raccrocher.

Je ne suis pas une vendeuse d'illusion, je ne me pose pas en sauveur suprême. Je dis dans cette élection que les travailleurs ont la capacité de changer les choses. Cela dépend de leur combat, du rapport de force. Il faut qu'on se prépare à défendre nos intérêts.

Vous avez obtenu vos 500 parrainages, d'autres candidats ont dû se retirer de la course. Vous les avez obtenu très vite, comment l'expliquez-vous ?

D'abord, je le vois comme une marque de reconnaissance. Je l'explique parce que les maires des petites communes font partie des classes populaires. Ce sont des femmes et des hommes qui connaissent les problèmes de fin de mois. Je pense qu'ils estiment que la voix que je porte mérite d'être entendue dans cette campagne.

Nathalie Arthaud a obtenu 570 parrainages au niveau national et 168 dans la région Grand Est, selon le dernier décompte du Conseil constitutionnel arrêté au 3 mars. Découvrez sur la carte ci-dessous les maires de la région qui ont attribué leur parrainage à la candidate Lutte Ouvrière.