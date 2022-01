Meurtre d'un homme de 26 ans à Reims : un suspect récidiviste mis en examen et écroué

Deux jours après le meurtre d'un homme au centre-ville de Reims, le Parquet de Reims a ouvert une information judiciaire à l'encontre d'un homme de 23 ans, sous contrôle judiciaire pour une autre affaire.

Deux jours après le meurtre par arme blanche d'un homme de 26 ans retrouvé sans vie dans son appartement, près de la gare de Reims. Le parquet a donné, ce lundi 31 janvier, quelques éléments de compréhension dans l'enquête qui s'est ouverte. Avec un suspect mis en cause. Les faits ont eu lieu le samedi 29 janvier, peu avant 8h du matin, le magistrat de permanence du parquet de Reims était avisé d’une rixe mortelle au 197 de la rue de Courcelles à Reims.

Les services de secours, puis de police avaient été avisés vers 7 heures du matin de ce qu’un homme de 26 ans était blessé à son domicile. Malgré les tentatives pour le sauver il devait décéder sur place aux environs de 8 heures du matin. Le magistrat du parquet se déplaçait sur site et ouvrait une enquête pour meurtre confiée à la sûreté départementale du commissariat de Reims.

Un homme de 23 ans interpellé

L’autopsie pratiquée dans le temps du week-end faisait état de deux plaies par arme blanche, dont une mortelle, outre quelques traces de lutte au visage et sur les mains. Au domicile de la victime était appréhendé un individu, âgé de 23 ans, très alcoolisé et qui avait fait prévenir les secours.

Un second individu, également alcoolisé, a été appréhendé dans la rue à proximité immédiate du domicile de la victime. Ils ont été placés en garde à vue. Dans la journée du samedi 28 janvier, quatre autres individus se présentaient au commissariat de Reims et indiquaient avoir passé la soirée au domicile de la victime, à l’occasion de l’anniversaire de l’un d’eux.

L’une de ces quatre personnes était entendue comme simple témoin, car il apparaissait qu’elle avait définitivement quitté les lieux plusieurs heures avant les faits. Les trois autres étaient également placés en garde à vue.

Coup de couteau

Il ressortait des auditions que deux des gardés à vue soutenaient que la première personne qui avait été interpellée avait eu plusieurs altercations verbales et physiques au cours de la soirée avec la victime, car il reprochait à cette dernière de chercher à l’éviter durant cette soirée. Ils avaient d’ailleurs dû les séparer à plusieurs reprises.

Un troisième gardé à vue soutenait même avoir vu le principal mis en cause porter un coup de couteau et avoir alors pris la fuite par peur, tout en sollicitant le voisinage pour que des secours soient requis, ce dernier point étant d’ailleurs confirmé par les investigations.

Le 4e indiquait ne pas avoir vu d’altercation et avoir dormi sans entendre les disputes. Le premier interpellé, principal mis en cause, niait pour sa part toute altercation, et accusait l’un des autres gardés à vue d’avoir porté un coup à la victime, et avoir alors cherché à intervenir, soutenant avoir été blessé à la tête : aucune blessure apparente n’apparaissait sur l’intéressé.

Compte tenu de ces éléments, le parquet de Reims faisait remettre en liberté 4 des 5 gardés à vue, déférait le 31 janvier le principal mis en cause, âgé de 23 ans, et ouvrait une information judiciaire contre lui du chef de meurtre.

L’intéressé est sans antécédent judiciaire, mais actuellement sous le coup d’une mesure de contrôle judiciaire dans le cadre d’une poursuite pénale pour des faits de violences pour lesquels il doit comparaître le 9 mai prochain. Conformément aux réquisitions du parquet, l’intéressé a été mis en examen du chef de meurtre et placé sous mandat de dépôt.

L’enquête qui va se poursuivre dans le cadre de l’information judiciaire confiée à un juge d’instruction, a pour objectif de déterminer avec précision le déroulement des faits au cours de cette soirée, le mobile du passage à l’acte qui en l’état des investigations parait particulièrement futile, pour des faits susceptibles d’avoir été commis sur fond de forte alcoolisation.