Meurtre de Kévin à Mourmelon-le-Grand : voici le portrait-robot de l'homme recherché

Appel à la population

Une vingtaine de coups de couteau

D'importants moyens de recherche

Le lycée Pierre-Bayen de Châlons en deuil

L'agresseur de Kévin est toujours introuvable. Les forces de l'ordre lancent un appel à la population pour identifier le suspect et l'interpeller dans les meilleurs délais. D'après le témoignage de l'amie de la victime, présente au moment du crime, la gendarmerie a réalisé un portrait-robot.Il s'agirait d'un homme de couleur de peau "type" basanée, âgé de 25 à 30 ans, mesurant 1m80-1m90, d'une corpulence plutôt musclée, avec les yeux foncés, les sourcils épais et le nez élargi. Il serait droitier et portait au moment des faits un pantalon de treillis "camouflages", une veste de sport noir sans marque, des bottes ou des rangers, une casquette grise sous la capuche, ainsi qu'une paire de gants de couleur grise."Comme la scène a été particulièrement violente, il est susceptible d'avoir été blessé", a déclaré Eric Virbel, le procureur de la République de Châlons, lors d'une conférence de presse ce lundi matin.Kévin, 17 ans, a été poignardé à mort samedi 2 juin dans le parc du bois des soeurs à Mourmelon-le-Grand, alors qu'il se promenait avec une amie. "Une vingtaine de plaies ont été constatées dans le dos, ainsi qu'une plaie assez conséquente au niveau du cou", a indiqué le procureur. "Il n'y a pour le moment aucun élément sur le mobile." L'autopsie a lieu ce lundi 4 juin.L'arme n'a pas encore été retrouvée malgré les recherches importantes. "Si les habitants de Mourmelon ou à proximité aperçoivent un couteau ou une arme blanche, il ne faut pas y toucher et contacter la gendarmerie de Mourmelon ou le 17", a demandé Eric Virbel.Une quarantaine de gendarmes sont mobilisés depuis samedi pour retrouver l'agresseur. La brigade de recherches de Châlons-en-Champagne et la Section de recherche de Reims sont en charge de l'investigation, appuyés par des techniciens de l'identification criminelle. Une équipe cynophile, la section aérienne et des plongeurs sont aussi engagés dans les recherches.Le décès de Kévin a provoqué une vive émotion dans la commune de Mourmelon-le-Grand, où il vivait. Entre colère et tristesse, des dizaines de personnes lui ont rendu hommage.La jeune victime terminait sa Terminale scientifique au lycée Pierre-Bayen de Châlons-en-Champagne. Ce lundi matin, la plupart des élèves portaient du noir pour honorer la mémoire de leur camarade.Une cellule psychologique a été mise en place pour les lycéens et les professeurs qui le souhaitent.