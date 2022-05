Catherine Vautrin Premier ministre : Manif pour tous, sarkozysme, Bygmalion... ces casseroles qui peuvent la priver de Matignon

Durant le week-end des samedi 14 et dimanche 15 mai, le nom de Catherine Vautrin, élue locale de Reims (Marne), est revenu avec beaucoup d'insistance en tant que potentielle future Première ministre d'Emmanuel Macron. Mais son passé sarkozyste et son soutien à la Manif pour tous pourraient lui barrer la route de Matignon.

Catherine Vautrin sera-t-elle la future Première ministre d'Emmanuel Macron ? Pendant tout le week-end des 14 et 15 mai 2022, la rumeur aura été particulièrement insistante.



Femme d'expérience, son Curriculum vitae (CV), déjà détaillé par France 3 Champagne-Ardenne, parle pour elle. Élue de terrain, elle ne manque pas d'atouts.



Le président de la République, qu'elle a soutenu en février puis au second tour, appelait toutefois de ses voeux une cheffe de gouvernement à la fibre sociale (ça pourrait passer) et écologique (ce qui n'est vraiment pas son fort). Or, Catherine Vautrin vient de la droite sarkozyste, et succéderait à Edouard Philippe, Jean Castex, eux aussi de droite. Ça commence à faire beaucoup.



Il existe des bémols plus problématiques. Elle était trésorière de l'UMP (devenu les Républicains, même parti mais nouveau nom) lorsqu'a éclaté l'affaire Bygmalion, concernant les comptes de campagne pour l'élection présidentielle du candidat Sarkozy. Elle a été toutefois blanchie par la justice en 2015 qui a prononcé un non-lieu.





Pas très progressiste

Et surtout, son soutien manifeste et affiché à la Manif pour tous, parfois associée à des dérives homophobes, n'a pas été oublié. Une part de la population française protestait alors contre l'ouverture du mariage civil aux couples de même genre (le ministre Darmanin a également cette casserole mais s'en est, comme d'autres, bien accommodé). Elle a d'ailleurs pris part à au moins une de ces manifestations (voir ce partage d'une photographie lors d'une Manif pour tous sur Facebook ci-dessous).





Le 14 janvier 2013, Catherine Vautrin a participé à une Manif pour Tous avec d'autres député(e)s et maires de France. • © Capture d'écran, Facebook



Alors députée, Catherine Vautrin a donc voté contre, comme beaucoup dans son camp. Elle préconisait plutôt un Pacs amélioré, et avait des craintes sur la gestation pour autrui (GPA, ce dernier point a également justifié le vote contre d'Arnaud Robinet).



Comme le révèle Le Parisien, cela ne passerait pas en douceur dans les rangs macronistes (LREM, devenu Renaissance par la magie d'un autre rebranding politique). Pour un afficionado de la Macronie, "Vautrin va se vautrer" à cause de ce positionnement (des tweets de soutien existent encore, voir ci-dessous).





Catherine Vautrin a relayé la communication de la Manif pour Tous. • © Capture d'écran, Twitter



Le nom du nouveau chef, ou de la nouvelle cheffe de gouvernement devrait être annoncé ce début de semaine, après une (très) longue attente. Et rien ne dit finalement que l'hypothèse Vautrin, testée durant le week-end et peut-être trop clivante, sera retenue.



C'est aussi une stratégie : faire fuiter un nom qui fera réagir, puis prendre quelqu'un d'autre qui passera mieux en comparaison. Pas sûr que la principale intéressée apprécie... ni si elle acceptera un éventuel maroquin de (simple) ministre.





Thierry Doudoux, le dessinateur de France 3 Champagne-Ardenne, a été inspiré par l'avenir politique de Catherine Vautrin (grimée en Batman), mais aussi d'Arnaud Robinet (un jeu de mot hypocoristique basé sur le fait que Robin est le protégé de Batman). • © Thierry Doudoux, France Télévisions



Pour rappel, parmi les autres ministrables, sont souvent cités Arnaud Robinet (maire de Reims, mais qui a démenti) et Boris Ravignon (maire de Charleville), très Macron-compatibles. Mais Benoist Apparu (maire de Châlons) ou François Baroin (maire de Troyes) pourraient également être de la partie.