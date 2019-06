Gare de Nancy: agression à la barre de fer, un homme de 56 ans en état de mort cérébrale, trois mineurs interpellés

Pronostic vital engagé

[#AppelàTémoins] Nous recherchons les auteurs d'une agression commise le dimanche 23 juin 2019 vers 21h50 sur la commune de #Nancy.

— Police Nationale 54 (@PoliceNat54) 24 juin 2019

Les images de vidéosurveillance de la gare de Nancy sont étudiées. / © Jean-François Didier - France 3 Lorraine

Que s'est-il passé dimanche 23 juin 2019 au soir dans la gare puis sur la place Thiers à Nancy? Et surtout pourquoi cette agression si violente?Les circonstances précises de cette attaque en groupe restent floues. Un peu avant 22h, un groupe de plusieurs jeunes s'est acharné sur un sexagénaire d'abord à l'intéreiur de la gare puis à l'extérieur en lui portant des coups très violents, surtout à la tête, avec une barre de fer et auraient même jeté une bicyclette dans sa direction selon certains témoins.La victime serait un marginal, il y aurait eu une violente dispute avec le groupe de jeunes avant que les coups ne soient portés. Secouru par les pompiers et médicalisé sur place par les équipes du Smur, le sexagénaire a été transporté vers les urgences de l'hôpital central de Nancy avec un pronostic vital engagé. Ce lundi, il est en état de mort cérébrale. Trois mineurs, deux de 14 ans et un de 15 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue, les autres -combien?- sont activement recherchés.Les images du systéme de vidéosurveillance sont en cours d'exploitation.Les services de la sûreté départementale ont diffusé un appel à temoin. Toute personne ayant assisté à cette scène est priée de se manifester auprès de l'Hôtel de Police de Nancy.