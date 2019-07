Grand Est : invasion d'insectes et piqûres multiples, “du jamais vu” pour les pharmaciens

René Paulus, pharmacien et président de l'Ordre des pharmaciens du Grand Est / © Jean-François Didier - France 3 Lorraine

Ce 3 juillet 2019, comme chaque jour depuis une bonne semaine, la pharmacie de René Paulus à Blénod-lès-Toul (Meurthe-et-Moselle) voit arriver une soixantaine de clients dans la journée en recherche de remèdes contre tout type de piqûres.Avec ou sans ordonnance. Avec surtout la volonté d'être soignés tout de suite.Les traces de piqûres, les boutons, les plaques et les symptômes décrits sont très variés. Les collaboratrices du pharmacien essaient de répondre à la demande en conseillant les crèmes, les pommades et les lotions existantes. Tant bien que mal. Car les insectes piqueurs ne sont pas tous identifiables. EtPour René Paulus, "ça fait 40 ans que j'exerce ici, c'est la première fois que je vois un phénomène de cette ampleur. Nous sommes en rupture de stocks pour les produits calmants, apaisants et répulsifs et j'encourage mes confrères à faire preuve de beaucoup de patience et de ténacité pour se réapprovisionner.""Lorsque vous allez chez le médecin ou à la pharmacie, vous avez envie d'être guéri tout de suite, d'autant plus quand les démangeaisons sont extrêmement intenses et désagréables puisque les réactions sont allergiques ou urticantes. Les gens se grattent jusqu'au sang ! On les conseille sur l'hygiène des zones de grattage à désinfecter, prendre un antihistaminique par voie orale pour diminuer la sensation de grattage, prendre des douches pour éliminer l'agent extérieur, s'il s'agit de poils urticants de chenilles il faut bien les enlever !"Ce mercredi 4 juillet, le conseil de l'ordre des pharmaciens du Grand Est se réunit.À l'ordre du jour, la gestion du "phénomène insectes" et en particulier l'arrivée des chenilles processionnaires dans nos régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. L'Agence Régionale de santé sera informée, voire alertée. Le souci des petites bêtes qui piquent et grattent pourrait devenir un problème de santé publique.