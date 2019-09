Nancy : 104 kg d'ecstasy dans le double-fond du coffre, saisie record pour les douaniers

Double-fond

Un gros pactole

Les services des douanes du secteur de Nancy ont saisi mardi 10 septembre en fin d'après midi plus de 100 kilos de pilules d'ecstasy. Cette prise très importante et très couteuse constitue un record et représente environ 300 000 cachets. Un pactole dissimulé dans une cachette aménagée à bord d'une Wolkswagen.Au cours de ce contrôle de "routine" qui a eu lieu à 16h30, selon un officier des douanes, les agents ont fait ouvrir le coffre et découvert une petite planche en bois qui empêchait l'accès à la roue de secours. Une fois enlevé, ce double-fond de fortune a révélé les sacs de pilules illicites. 287 000 cachets après comptage précis.La voiture circulait sur l'A31 dans le sens du nord vers le sud et était « immatriculée en Espagne et conduite par un Marocain résidant en Espagne », confirme François Pérain, procureur de la République de Nancy.Selon le procureur de la République et nos confrères de L 'Est Républicain , la valeur de cette saisie "est estimée à plus de 550 000 euros".En creusant un peu plus, vu que le cachet se vend 10 euros l'unité sur le marché des produits illégaux, la valeur de cette prise record pourrait avoisiner lesLe conducteur venait des Pays-Bas et retournait en Espagne. Placé en garde à vue au SRPJ de Nancy, il pourrait le rester jusqu'au bout des 96 heures légales en matière de stupéfiants. Il devrait être présenté vendredi 13 au parquet de Nancy.